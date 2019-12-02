02 декабря 2019 года

За контроль и надзор возьмется Госдума

Правительство поддержало внесение в Госдуму законопроектов о госконтроле и надзоре и об обязательных требованиях. Министерству экономического развития также поручено подготовить предложения по оптимизации системы федеральных ведомств, которые занимаются контрольно-надзорной деятельностью.

Опубликованы решения правительства по итогам заседания, на котором рассматривались законопроекты, призванные стать основой реформы контроля и надзора.

Ответить на вопрос, что контролируется, должен закон об обязательных требованиях. Предлагается, в частности, определить порядок подготовки и вступления в силу нормативных правовых актов с обязательными требованиями. Власти также намерены закрепить ограничения для контрольно-надзорных органов принимать акты с обязательными требованиями, если соблюдение этих правил будет проверяться этим же органом.

При этом правительство поставило задачи по доработке законопроекта, сообщает корреспондент Fishnews. Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными ведомствами должно при подготовке документа ко второму чтению дополнительно изучить вопрос об учете обязательств РФ, вытекающих из международных договоров. При необходимости предложения должны быть представлены в правительство.

Тему международных обязательство поднял на заседании правительства министр транспорта Евгений Дитрих. Он напомнил о ряде позиций по членству России в Международной организации гражданской авиации, Международной морской организации, Организации сотрудничества железных дорог.

«Конечно, надо, чтобы мы не забыли здесь ничего и не попали в сложную ситуацию», - прокомментировал премьер Дмитрий Медведев, поручая изучить вопрос состыковки международных обязательств и будущего внутреннего регулирования.

Проект закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» также отправится в Госдуму. В нем планируется предусмотреть создание новой модели управления рисками, ввести понятие контрольно-надзорного производства (это процедура, по которой должны проходить контрольно-надзорные мероприятия, объяснил Дмитрий Медведев), закрепить приоритет профилактики.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на заседании предложил изучить вопрос сокращения числа надзорных органов. Подготовить предложения по оптимизации системы федеральных ведомств, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, поручено Министерству экономического развития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Fishnews