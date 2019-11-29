29 ноября 2019 года

Контроль хотят превратить из тормоза в драйвер

Правительство обсудило два законопроекта, которые должны стать основой реформы контрольно-надзорной деятельности, – о контроле и надзоре и об обязательных требованиях.

Проекты законов предполагают «очень серьезные изменения в сфере государственного контроля и надзора», заявил на заседании кабмина премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как видят закон об обязательных требованиях

Проект закона об обязательных требованиях должен стать основным для реализации механизма «регуляторной гильотины», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму на сайте кабмина. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, на этот закон будут опираться органы власти при подготовке нормативных актов с обязательными требованиями.

В документе предполагается определить понятие обязательных требований и основные принципы их определения.

Во-первых, требования должны быть законными и обоснованными. Они могут вводиться с единственной целью – для предотвращения вреда охраняемым законом ценностям, подчеркнул министр.

Во-вторых, требования не должны дублироваться и пересекаться.

В-третьих, требования должны быть предсказуемыми. Для этого предлагается установить сроки вступления в силу актов с обязательными требованиями. «Предусмотрено, что они должны вступать либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем через три месяца после дня официального опубликования», – рассказал Максим Орешкин.

В-четвертых, закрепляется принцип исполнимости требований. Отфильтровывать нормы, которые невозможно соблюдать, призвана процедура оценки регулирующего воздействия (ОРВ), а для уже действующих требований – процедура оценки фактического воздействия.

Все акты правительства и федеральных ведомств с обязательными требованиями подлежат отмене до 1 января 2021 г. – такую расчистку предполагает «регуляторная гильотина». Все, что не отменят до этого срока, инспектор не сможет проверять в ходе контрольных мероприятий, обратил внимание министр.

Правительство должно принять перечень актов, которые не попадут под «гильотину».

«Наша «гильотина» не должна превратиться в оружие, которое отсечет документы, важные для граждан, создающие права, преимущества, льготы, даже если эти льготы приняты при царе Горохе», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Глава Минтранса Евгений Дитрих обратил внимание на важность состыковки международных требований и внутреннего регулирования в этой сфере. «Дело в том, что в ряде позиций у нас по, скажем, членству Российской Федерации в Международной организации гражданской авиации, в Международной морской организации, ОСЖД нет такого прямого указания о разработке тех или иных обязательных требований. Есть указание о разработке некой системы нормативных актов – системы безопасности полетов или что-то в этом роде», – объяснил министр. Председатель правительства согласился с важностью этого вопроса.

Что заложили в будущий закон о госконтроле

Законопроект о государственном и муниципальном контроле закрепляет права и обязанности ключевых участников контрольно-надзорной деятельности, определяет полномочия властей всех уровней – федерального, регионального и муниципального.

Цель – превратить контроль из тормоза в драйвер экономического роста, подчеркнул Максим Орешкин. «Задача контролеров – обеспечить защиту жизни и здоровья граждан, сохранность ценностей, а также благополучие в сфере их ответственности. Только по тому, как решается эта задача, должна оцениваться работа контрольного органа и конкретного инспектора», – заявил министр.

Власти обещают риск-ориентированный подход, упор на профилактику нарушений и цифровизацию. «Весь контроль должен перейти на «цифру». Акты, уведомления, дистанционный контроль – все это будет в удобном электронном виде», – обрисовал перспективы глава Минэкономразвития.

В ближайшее время законопроекты внесут в Госдуму и уже на площадке парламента будет осуществляться их доработка, сообщил журналистам по итогам заседания вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Он выразил надежду, что законы будут приняты в весеннюю сессию.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов также предложил изучить вопрос сокращения числа надзорных органов. «Давайте посмотрим, что куда присоединить, кого от кого отсоединить», – согласился Дмитрий Медведев.

Fishnews

