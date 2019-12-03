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Приготовление лососевой ухи на рыболовном участке общины КМНС. Фото пресс-службы правительства Камчатки

Решения «рыбных» проблем КМНС предлагает Камчатка

Механизм выделения объемов вылова представителям коренных малочисленных народов нуждается в доработке, отмечает министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Регион уже выступил с предложениями в этой сфере.

Заявляться удобнее списками

На заседании совета представителей КМНС Камчатки в начале ноября говорилось, что заполнение заявок на вылов по-прежнему вызывает трудности. Особенно у пожилых людей.

«Я думаю, что перед путиной следующего года необходимо еще раз выйти с предложением об изменении механизма предоставления квот коренным малочисленным народам Севера, живущим в крае. Заявки, которые заполняет каждый член семьи, действительно, не самый удобный для людей механизм, он отнимает много времени и сил, – обратил внимание губернатор Владимир Илюхин. – В интересах камчатцев я готов еще раз обратиться к руководству Министерства сельского хозяйства РФ и Росрыболовства с просьбой вновь перейти на муниципальные списки».

«Владимир Иванович предложил зарекомендовавший себя в определенное время механизм. Такие списки очень упрощают людям жизнь: не нужно лично подавать заявки, беспокоиться, правильно ли они оформлены. Кроме того, муниципальные власти лучше всех знают, кто в районе действительно относится к КМНС, – рассказал Fishnews министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский. – Поэтому выделение объемов по муниципальным спискам нужно ввести на федеральном уровне».

Делить объемы проще «вручную»

Глава краевого минрыбхоза также обратил внимание, что готовятся изменения в регламент Росрыболовства по предоставлению водных биоресурсов в пользование. Один из компонентов этой работы – принятие решений по заявкам КМНС.

Андрей Здетоветский отметил, что на Камчатке особенно актуальны вопросы распределения лимитов по общинам, учитывая величину объема ежегодно распределяемого между общинами ресурса – порядка 5 тыс. тонн тихоокеанских лососей, отсутствие законодательно установленных нормативов объемов водных биоресурсов для хозяйственной деятельности и традиционного образа жизни, различия в социально-экономических условиях жизни общин и их роли в решении местных социальных задач.

По словам министра, раньше краевая комиссия по анадромным распределяла объемы с общественными организациями, совместно вырабатывались оптимальные решения. В последние два года предпринимаются попытки найти математический механизм для наделения общин лимитами, сообщил глава регионального минрыбхоза. По мнению Андрея Здетоветского, в отсутствие полноценного законодательного регулирования формула в административном регламенте не может учесть все многообразие имеющихся нюансов, поэтому стоит вернуться к прежнему порядку.

Fishnews

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