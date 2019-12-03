03 декабря 2019 года

Россия держит курс на прослеживаемость товаров

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, призванного обеспечить прослеживаемость товаров на уровне ЕАЭС. Россия таким образом принимает на себя обязательства по этому договору.

Официально опубликован федеральный закон «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза».

Напомним, что внедрение систем прослеживаемости товаров осуществляется на национальном и наднациональных уровнях. Новое соглашение предусматривает обмен данными из национальных систем прослеживаемости для контроля за оборотом товаров.

Предполагается, что реализация договора поможет избежать схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, теневого оборота, сообщает корреспондент Fishnews.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

29 марта вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС.

Fishnews