01 апреля 2019 года

ЕАЭС унифицирует маркировку товаров

Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе вступило в силу 29 марта. Теперь государство, прежде чем организовать маркировку продукта у себя, должно представить соответствующее предложение всем членам ЕАЭС.

Договор был одобрен главами правительств стран Союза в Алма- Ате 2 февраля 2018 г. Президент России Владимир Путин подписал соглашение в августе прошлого года.

«Данный документ носит рамочный характер, что позволяет принимать гибкие решения по использованию маркировки в отношении не узкого перечня товаров, а расширенного спектра продукции», – прокомментировала член Коллегии (министр) ЕЭК по торговле Вероника Никишина.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, основная задача соглашения – унификация процессов маркировки товаров машиночитаемыми и взаимочитаемыми знаками на всей территории ЕАЭС.

Теперь, прежде чем ввести маркировку на своей территории, государство должно внести предложение в отношении определенного товара на рассмотрение всех стран Союза. В течение трех месяцев ЕЭК рассматривает предложение и принимает решение. Комиссия также определяет все технические и процедурные этапы введения маркировки нового товара.

Если решение не принимается консенсусом, то две и более страны могут ввести маркировку на своих территориях в соответствии со своим национальным законодательством и используя при этом общие принципы, заложенные в соглашении. Такие государства могут осуществлять информационное взаимодействие между собой с помощью интеграционной информационной системы ЕАЭС. Остальные страны могут присоединиться к ним по мере готовности.

«Цифровая маркировка, по сути, позволяет прослеживать маркированный товар на всем его жизненном цикле. Такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. В частности, помимо оптимизации документооборота, ускорения и упрощения процессов взаимодействия бизнеса и государства, он позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с недобросовестными субъектами рынка», – подчеркнула Вероника Никишина.

Планируется, что заложенные в документе нормы позволят усилить контроль за оборотом товаров в ЕАЭС, тем самым минимизировав «серый» оборот. Потребители же получат гарантию того, что приобретенный товар легален.

Ожидается, что в целом внедрение системы маркировки может способствовать оцифровке товарных потоков и формированию системы прослеживаемости.

Напомним, в России разработать специальный закон о маркировке товаров идентификационными знаками планируют в текущем году.

Fishnews