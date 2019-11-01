01 ноября 2019 года

Минсельхоз утвердил морской ОДУ

Общий допустимый улов на 2020 г. утвердило Министерство сельского хозяйства. Минтая на Дальнем Востоке разрешено поймать в общей сложности более 1,8 млн тонн.

ОДУ утвержден приказом Минсельхоза от 29 октября 2019 г. № 610. Это общий допустимый улов для рыболовства во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ и в Каспийском море.

Главного объекта российского промысла – минтая – разрешено добыть 1 млн 833,8 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

В Охотском море можно поймать в общей сложности 1 млн 189 тыс. тонн. В северной части Охотского моря рыбаки смогут наловить 1,064 млн тонн: это по 383 тыс. тонн в Северо-Охотморской и Западно-Камчатской подзонах, 298 тыс. тонн в Камчатско-Курильской подзоне. В Восточно-Сахалинской подзоне к освоению предлагается 125 тыс. тонн.

В Западно-Беринговоморской зоне допустимый улов составляет 309,1 тыс. тонн. В Карагинской подзоне можно будет добыть 13,7 тыс. тонн, в Петропавловско-Командорской подзоне – 89,5 тыс. тонн. ОДУ в Северо-Курильской зоне – 110,8 тыс. тонн, в Южно-Курильской – 95,9 тыс. тонн.

В Японском море для рыбаков выделили 18,1 тыс. тонн минтая в подзоне Приморье и 3,5 тыс. тонн в Западно-Сахалинской подзоне. Лимит по Чукотской зоне – 4,2 тыс. тонн.

В документе также указаны общие допустимые уловы для Северного, Западного, Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского бассейнов.

Текст приказа Минсельхоза смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews