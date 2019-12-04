04 декабря 2019 года

Требованиям готовят отдельный закон

Правительство внесло в Госдуму проект закона об обязательных требованиях. С помощью этих изменений предполагается сделать контроль более комфортным для бизнеса и в то же время – более эффективным. Ключевые положения законопроекта – в материале Fishnews.

Законопроект «Об обязательных требованиях в РФ» опубликован в базе Госдумы. Правительство также внесло на рассмотрение нижней палаты парламенты проект «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

С помощью закона об обязательных требованиях планируется обеспечить реализацию механизма «регуляторной гильотины». Под обязательными требованиями разработчики предлагают понимать «установленные нормативными правовыми актами условия, ограничения, запреты, а также обязанности граждан и организаций, направленные на защиту охраняемых федеральными законами ценностей».

В новом законе правительство предлагает определить основы для установления и оценки применения обязательных требований. Один из ключевых тезисов подготовленного проекта – контролирующие ведомства не вправе принимать нормативные правовые акты с обязательными требованиями, соблюдение которые они же будут и проверять.

Обязательные требования, предусматривающие получение разрешений, лицензий, согласований, аккредитаций, заключений и других разрешительных документов, можно будет устанавливать только федеральными законами или – в определенных случаях – нормативно-правовыми актами правительства.

Планируется ввести и определенные правила по срокам вступления в силу положений нормативного правового акта, которые устанавливают обязательные требования. Это может быть либо 1 марта, либо 1 сентября, но не раньше чем через три месяца после дня официального опубликования нормативного правового акта, если другое не установлено федеральным законом или международным договором. Предложены и исключения, например – правовые акты, которые призваны не допустить последствий эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф.

Предложено 5 принципов, которым должны отвечать обязательные требования:

– законность,

– обоснованность (требование должно устанавливаться тогда, когда есть угроза охраняемым законом ценностям),

– правовая определенность и системность (требования должны быть понятны для правоприменителя и других лиц, не должны противоречить друг другу и дублировать друг друга),

– открытость и предсказуемость (требования должны готовиться с открытым обсуждением, а срок вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта должны определяться, исходя из времени на подготовку к выполнению требований),

– исполнимость.

При разработке проектов нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должна проводиться оценка регулирующего воздействия (ОРВ). Выявлять избыточные нормы в уже принятых актах должна оценка фактического воздействия.

При этом предлагается экспериментальный правовой режим – полный или частичный отказ от применения определенной группой лиц обязательных требований для оценки их эффективности.

Предложены сроки для реализации механизма «регуляторной гильотины». На федеральном уровне прежние обязательные требования (кроме нормативно-правовых актов, которые определит правительство) перестанут действовать с 1 января 2021 г., на региональном – с 1 января 2022 г., на муниципальном – с 1 января 2023 г.

Fishnews