03 декабря 2019 года

Пограничники пока не попали под законопроект о госконтроле

На сайте Госдумы опубликовали проект закона о госконтроле и надзоре. Распространять его действие на контроль пограничной службой рыболовства не планируется.

Проект закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» опубликован в базе Госдумы. Напомним, что документ на рассмотрение нижней палаты парламента внесло правительство. Вместе с еще одним проектом – «Об обязательных требованиях в РФ», это, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, «фундамент будущего государственного контроля и надзора».

Как следует из пояснительной записки, власти рассчитывают сделать контрольно-надзорную деятельность более эффективной и при этом ослабить административное давление на контролируемых. Обещают акцент на профилактику, исключение дублирования контроля, оценку рисков.

Однако распространять действие нового закона на федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения морских биоресурсов пока не планируется, сообщает корреспондент Fishnews.

Это уже не первая попытка выпустить закон о госконтроле. Предыдущая версия законопроекта успела пройти первое чтение в Госдуме. Тогда документ также не распространялся на контроль рыболовства в отношении морских биоресурсов.

В июле Дмитрий Медведев утвердил список ведомств и видов контроля, в отношении которых прежде всего будет применяться «регуляторная гильотина». Однако по отдельным видам контроля решение было отложено – в том числе и по контролю рыболовства в морских водах. В сентябре стало известно, что ФСБ проинформировала о шагах по оптимизации контроля и надзора и заявила о нецелесообразности распространять на контроль за рыболовством механизм «регуляторной гильотины».

Fishnews