05 декабря 2019 года

Росрыболовство откажется от плановых проверок в море

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене плановых проверок судов в районах промысла. Вместо этого Росрыболовство сосредоточится на рейдовом обследовании флота, внеплановых документарных и выездных проверках и профилактике нарушений.

Законопроект, вносящий изменения в статью 6.1 Кодекса торгового мореплавания РФ, 4 декабря рассматривался в первом чтении. Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул, что поправки предусматривают отмену малоэффективных плановых проверок при надзоре за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства.

«Указанный вид надзора предполагает проведение мероприятий по контролю непосредственно в районах промысла. Однако постоянная смена дислокации судов на промысле и суровые погодные условия не позволяют обеспечить проведение плановых проверок непосредственно в районах промысла в соответствии с заранее составленными планами», — рассказал он депутатам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве альтернативного механизма обеспечения безопасности мореплавания Росрыболовство будет применять рейдовое обследование судов и внеплановые документарные и выездные проверки. Ведомство намерено ориентироваться на профилактику нарушений обязательных требований.

Отвечая на вопросы парламентариев, Илья Шестаков указал, что количество плановых проверок в районе промысла в целом небольшое. «На 2019 год запланировано проведение 59 проверок, в прошлом году их было порядка 28. Это связано как раз с тем, что флот перебазируется, и нам очень сложно именно в районах промысла такие проверки организовать», — отметил он. При этом, по данным Росрыболовства, в 2017 – 2018 гг. в ходе таких проверок нарушений законодательства не выявлено.

В поддержку концепции законопроекта, снимающей «излишние обременения с рыболовного флота», высказался и профильный комитет ГД по транспорту и строительству. Представитель комитета Виктор Дерябкин подчеркнул, что это позволит высвободить сотрудников Росрыболовства «для выполнения действительно важной работы – профилактики нарушений рыбопромысловыми судами обязательных требований».

«Если же учесть, что федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Росрыболовству, ежегодно подтверждают соответствие как рыболовных судов, так и судовладельцев требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией флота, то остающаяся система контроля представляется совершенно достаточной», – заключил депутат. Он добавил, что к законопроекту есть замечания правового управления Госдумы, которые будут учтены ко второму чтению.

По итогам обсуждения Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Fishnews