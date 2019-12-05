05 декабря 2019 года

Американского лобстера на рынке КНР заменяет канадский

Поставки канадских лобстеров в Китай существенно выросли благодаря «торговой войне» Поднебесной с Соединенными Штатами. Рыбаки Канады вкладываются в производство и размышляют, что произойдет с их бизнесом, если отношения двух сверхдержав улучшатся.

Все больше китайских потребителей переключают внимание с американского лобстера на канадского. В Канаде это стимулирует строительство новых судов, рост объемов фрахта для грузоперевозчиков и увеличение доходов рыбаков. Всего год назад они получали около 5,7 доллара США за фунт лобстера, а сейчас цена увеличилась до 7,5 доллара, отмечает портал The Globe And Mail. Такой заметный рост связан с политикой администрации Дональда Трампа, которая привела к введению дополнительных тарифов на ввоз американских рыбы и морепродуктов на китайский рынок

По словам президента канадского Совета по лобстеру Джеффа Ирвина, доля лобстера из Канады в Китае достигла 85%, хотя еще несколько лет назад рынок был поделен поровну с производителями из США. Однако многие рыбаки задаются вопросом: что будет, когда КНР и Соединенные Штаты разрешат свои противоречия? Ранее у конкурентов из Америки были минимум два важных преимущества: более привлекательная цена и быстрые поставки самолетами напрямую в Китай из Бостона. Кроме того, есть опасения, что под китайские санкции могут попасть и канадские морепродукты, если отношения между странами не будут улучшаться.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство канадской провинции Новая Шотландия стремится расширить поставки свежих морепродуктов в Азию. В ноябре были озвучены планы по строительству новых грузовых мощностей стоимостью в 26 млн долларов в международном аэропорте Стэнфилд канадского Галифакса, откуда сейчас через день отправляются самолеты с живым лобстером. В порту Ярмут вблизи района промысла лобстера рыбаки призывают расширить местный аэропорт для приема более вместительных грузовых воздушных судов – Boeing 747.

Fishnews