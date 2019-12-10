10 декабря 2019 года

«Паллада» посетила первый порт кругосветки

В порт Апиа – столицу Западного Самоа – зашел учебный барк «Паллада» после 37-дневного перехода. Это первый порт кругосветного плавания. Уже 10 декабря парусник отправляется в столицу Французской Полинезии – порт Папеэте.

Заход российского парусника стал ярким событием для жителей острова, в том числе для представителей местных СМИ, которые с интересом пообщались с экипажем. Курсанты и юнги побывали в музее Роберта Льюиса Стивенсона, некоторые поднялись на вершину горы Ут Ваеа, где покоятся останки автора «Острова сокровищ».

Кругосветная экспедиция учебно-парусного флота Росрыболовства приурочена к 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы над фашизмом. Другие два судна Росрыболовства – парусники «Седов» и «Крузенштерн» – вышли в плавание 8 декабря из Калининграда. Накануне, 7 декабря, состоялись проводы, в которых участвовали заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители Олимпийского комитета России и Русского географического общества.

Всего парусники посетят более 40 портов Северной и Южной Америки, Африки, Азии, Европы и Океании. Плавательную практику на судах пройдут более 600 курсантов морских специальностей.

«Седов» и «Паллада» совершат кругосветное плавание, а «Крузенштерн» – трансатлантический переход.

Fishnews