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РРПК сообщила о начале резки металла для четвертого супертраулера под инвестквоты. Фото пресс-службы компании

РРПК готовится заложить еще один супертраулер

В цехах Адмиралтейских верфей началась резка металла для четвертого из серии больших морозильных траулеров, заказанных Русской рыбопромышленной компанией. Закладка судна запланирована в августе 2020 г.

Серия супертраулеров, которая строится на Адмиралтейских верфях для «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК), насчитывает десять единиц. В октябре на заводе начали резать металл для третьего судна, а теперь настала очередь четвертого. Планируется, что киль траулера будет заложен на стапеле в августе 2020 г., ввод в эксплуатацию намечен на 2022 г.

«Мы получили еще одно наглядное подтверждение, что масштабный, технологически сложный, новый для российской верфи проект реализуется с соблюдением плановых сроков. Современный и высокоэффективный флот РРПК обретает очертания, а судостроители Адмиралтейских верфей при поддержке специалистов нашей компании приобретают уникальный опыт в области гражданского судостроения», — заявил гендиректор РРПК Виктор Литвиненко.

Сдавать заказчику суда верфь начнет с 2021 г. Строительство ведется парами — по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками и промежутком около года между парами. По информации компании, корпус первого судна собран на 90%, второго — на 55%. Общая готовность первой пары траулеров оценивается в 40% и 30% соответственно.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, на первом судне уже ведется монтаж основного оборудования и систем, второе судно пока готовят к этим работам. Спуск на воду первой пары супертраулеров запланирован на весну 2020 г.

Строительство осуществляется в рамках программы инвестиционных квот — за каждым судном закреплены определенные объемы минтая и сельди. Общий объем инвестиций в обновление флота в компании оценивают более чем в 65 млрд рублей.

Fishnews

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