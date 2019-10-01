01 октября 2019 года

Судостроители готовят металл для третьего супертраулера РРПК

Адмиралтейские верфи приступили к резке металла для третьего супертраулера проекта СТ-192 по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Закладка киля запланирована на июнь следующего года – после спуска на воду первой пары судов.

Киль третьего супертраулера для РРПК по плану будет заложен на стапеле Адмиралтейских верфей в июне следующего года. Ввод судна в эксплуатацию намечен на апрель 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе «Русской рыбопромышленной компании».

Серия судов проекта СТ-192, которая строится в Санкт-Петербурге с применением механизма инвестквот, насчитывает десять единиц. Объем инвестиций со стороны заказчика оценивается более чем в 65 млрд рублей.

По информации РРПК, сейчас на стапеле практически сформирован корпус первого судна, степень готовности второго также высокая. Спуск на воду первой пары судов запланирован на весну 2020 г.

«Несмотря на то что подобных проектов российские верфи не выполняли ранее, работы ведутся в соответствии с графиком», – отметил генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. Он выразил уверенность в успешной реализации планов по строительству самой длинной серии судов подобных параметров.

«Сегодня мы видим реальные результаты государственной программы инвестиционных квот. Считаю, что этот эффективный механизм необходимо развивать и расширять», – подчеркнул руководитель компании.

Каждый супертраулер рассчитан на ежегодный вылов порядка 60 тыс. тонн рыбы. Это вдвое выше производительности нынешнего флота РРПК и других компаний, ведущих промысел в Дальневосточном бассейне. Суда будут оборудованы современными фабриками для глубокой безотходной переработки улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.

Fishnews