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Акватория залива Петра Великого вблизи Дальневосточного морского заповедника

Экологи одобряют передачу заповедников в управление Минприроды

WWF России считает правильным шагом передачу Дальневосточного морского и Уссурийского заповедников в ведение Минприроды. Это не станет препятствием для работы науки и укрепит систему охраны природных территорий, полагает директор Амурского филиала Петр Осипов.

Нынешней осенью Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник и Уссурийский государственный природный заповедник имени В.Л. Комарова последними среди дальневосточных ООПТ перешли из ведения Минобрнауки к Минприроды. Эта работа проводится в рамках утвержденной правительством Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий России.

«Передача заповедников в Минприроды, с моей точки зрения, это однозначно хорошо», – заявил журналистам директор Амурского филиала WWF Петр Осипов. По его словам, это поможет изменить «довольно странную ситуацию», сложившуюся в последние годы с системой охраны заповедников при Минобрнауке, сообщает корреспондент Fishnews.

«Все-таки работа по единым правилам, сосредоточение в одних руках всей системы ООПТ – в руках Минприроды, – с моей точки зрения, это благо. Это более прозрачные правила игры, и это ничуть не ослабляет науку, так как возможность работать на территории заповедников у научных учреждений есть всегда, – выразил мнение представитель природозащитной организации. – На этих территориях довольно сильные научные отделы экспертов, они будут продолжать работать».

Перспективным назвал Петр Осипов и переход этих особо охраняемых территорий под управление ФГБУ «Земля леопарда». Напомним, это должно стать следующим шагом после смены курирующего министерства. «Естественно, при любой реорганизации возникают опасения по поводу сохранения эффективности, но я думаю, что нынешнее руководство нацпарка «Земля леопарда» вполне справится с этими проблемами», – отметил представитель WWF.

Fishnews

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