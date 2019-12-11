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Сахалинский осетр

Осетровым не хватает спонсоров

Дальневосточная черепаха и осетровые, входящие в список приоритетных для WWF России охраняемых видов, оказались в сложной ситуации. Как отмечают в фонде, причина здесь не только в паводках, которые наблюдались в Дальневосточном регионе, но и в нехватке финансирования работы природозащитников.

Список так называемых флаговых видов животных Дальнего Востока, охране которых WWF России уделяет особое внимание на протяжении всех лет своего существования, пополнился новыми объектами. Помимо традиционных амурского тигра, леопарда, кабарги и других животных, в него включили и дальневосточного аиста и журавлей. Однако, как отмечают в природозащитной организации, ситуация по некоторым видам обстоит особенно непросто, среди таких оказались дальневосточная черепаха и все виды осетровых.

Так, по словам директора Амурского филиала WWF России Петра Осипова, после наводнений, от которых в этом году пострадала большая часть региона, в сложной ситуации оказалась популяция дальневосточной черепахи: были затоплены все традиционные места кладки яиц (в районе озер Гасси и Болонь Хабаровского края). Однозначно паводки негативно отразятся на популяции этого «краснокнижного» объекта, но насколько сильно – специалисты пока выясняют, рассказал журналистам представитель всемирного фонда.

В зоне повышенного внимания природозащитников остаются осетровые. Но, как сообщает корреспондент Fishnews, пока WWF России не удается найти поддержку на ведение полноценной работы в этом направлении.

«Такая работа требует серьезного финансирования: те, кто связан с водой, прекрасно понимают, что, кроме всего прочего, это подразумевает большие расходы на топливо, ГСМ, которые требуются в безумных объемах, чтобы просто добираться до нужных районов», – указал на существующие сложности Петр Осипов.

Поэтому экологи продолжают искать поддержку, но работу в этом направления не останавливают. В частности, WWF России ведет просветительскую деятельность, прорабатывает меры по сохранению водных биоресурсов, в том числе осетровых, содействует исследованиям и учету на нерестилищах и т.д.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокосетровых
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