04 февраля 2019 года

WWF предложил свои решения лососевых проблем

В Международный год лосося WWF предложил меры, которые, как полагают в организации, помогут сохранять уникальную рыбу. Это в том числе усиление контроля за работой горнорудных компаний, пересмотр подходов в лососеводстве и создание рыбохозяйственных заповедных зон.

В рамках Международного года лосося планируется реализовать комплекс мер, направленных на изучение и сохранение лосося. Инициатором проекта выступила Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК), программу поддержали Россия, США, Канада, Япония и Южная Корея. Затем к этой инициативе присоединилась Межправительственная комиссия по сохранению лосося в Северной Атлантике (НАСКО), а также другие региональные организации.

WWF также предложил свое видение решения лососевых проблем. Это в том числе усиление контроля за работой горнорудных компаний, ужесточение их ответственности за нанесение ущерба окружающей среде.

О работе ГОКов

Занижение класса опасности отходов, либерализация контроля за деятельностью горнорудных компаний неизбежно ведут к ухудшению качества воды в районе горно-обогатительных комбинатов (ГОКов), изменению водотока и могут приводить к непоправимым изменениям экосистемы в целом и угрожать существованию лососевых популяций.

«Аварийные сбросы и утечки из хвостохранилищ (мест хранения отходов обогащения руд полезных ископаемых) ведут к заилению нерестилищ и потере нерестовых площадей. Между тем сокрытие информации о таких чрезвычайных ситуациях давно уже стало привычной практикой для добывающих предприятий», – считает координатор Программы по устойчивому морскому рыболовству Камчатского отделения WWF России Сергей Коростелев.

В организации считают, что нужно усилить мониторинг деятельности компаний горнорудного сектора, в том числе с использованием космических снимков. Ввести мораторий на добычу россыпного золота на Камчатке и создавать лососевые рыбохозяйственные заповедные зоны, где хозяйственная деятельность, за исключением рыбодобычи, будет существенно ограничена. По словам Сергея Коростелева, отраслевые институты уже давно располагают обоснованиями для создания таких РХЗЗ в ключевых районах ареала тихоокеанских лососей на всем Дальнем Востоке.

О рыбоводных заводах

Традиционно WWF высказывает дискуссионную точку зрения на деятельность лососевых рыбоводных заводов. «Ряд угроз, как ни странно, исходит и из попыток сохранить лососевых или снизить пресс промышленного вылова на дикие популяции. Речь идет о пастбищном лососеводстве и садковом рыборазведении. Так, как показывает практика, лососевые рыбоводные заводы (ЛРЗ) очень часто не только не оказывают ожидаемого положительного эффекта на популяцию лосося, но, более того, могут наносить ущерб диким стадам. Сегодня отсутствуют оценки того, какое количество рыб может полноценно нагуливаться в морской и пресноводной среде, программы мечения и учета возврата производителей недостаточно развиты», – заявили Fishnews в пресс-службе организации.

В организации предлагают пересмотреть подходы к строительству новых рыбоводных заводов. «Мы уверены, что охрана естественных нерестилищ, путей миграций лососей и сохранения диких популяций должна рассматриваться как более приоритетное направление в сравнении со строительством новых ЛРЗ, – сказал директор Программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников. – Что касается садковой аквакультуры, то должен быть разработан обоснованный перечень экологических критериев, регламентирующих деятельность хозяйств».

Об изменениях Лесного кодекса

Напомнили в WWF России и о федеральном законе от 27 декабря 2018 г. № 538. Как заявляют в фонде, эти изменения Лесного кодекса грозят серьезным – на 50 млн га – сокращением нерестоохранных полос лесов – участков леса по берегам водных объектов с местами нереста ценных промысловых рыб. Это урезание повлечет ущерб лесным экосистемам, ухудшение качества воды. Сократятся площади нерестилищ и численность популяций тихоокеанского и атлантического лосося, осетровых, сиговых и других ценных видов рыб, уверены в организации.

«Экспертные оценки, позволяющие четко определить ширину нерестоохранных полос, необходимую для эффективного сохранения водных объектов и биологических ресурсов в них, в России не проводились и, как следствие, не учитывались при разработке закона. На наш взгляд, требуется пересмотр принятых в спешке изменений с тем, чтобы предотвратить катастрофические прямые экономические потери рыбохозяйственной отрасли», – заявил директор Лесной программы WWF России Николай Шматков.

Fishnews