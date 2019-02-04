Новости
Лосось – уникальная рыба, требующая бережного отношения. Фото Анатолия Макоедова

WWF предложил свои решения лососевых проблем

В Международный год лосося WWF предложил меры, которые, как полагают в организации, помогут сохранять уникальную рыбу. Это в том числе усиление контроля за работой горнорудных компаний, пересмотр подходов в лососеводстве и создание рыбохозяйственных заповедных зон.

В рамках Международного года лосося планируется реализовать комплекс мер, направленных на изучение и сохранение лосося. Инициатором проекта выступила Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК), программу поддержали Россия, США, Канада, Япония и Южная Корея. Затем к этой инициативе присоединилась Межправительственная комиссия по сохранению лосося в Северной Атлантике (НАСКО), а также другие региональные организации.

WWF также предложил свое видение решения лососевых проблем. Это в том числе усиление контроля за работой горнорудных компаний, ужесточение их ответственности за нанесение ущерба окружающей среде.

О работе ГОКов

Занижение класса опасности отходов, либерализация контроля за деятельностью горнорудных компаний неизбежно ведут к ухудшению качества воды в районе горно-обогатительных комбинатов (ГОКов), изменению водотока и могут приводить к непоправимым изменениям экосистемы в целом и угрожать существованию лососевых популяций.

«Аварийные сбросы и утечки из хвостохранилищ (мест хранения отходов обогащения руд полезных ископаемых) ведут к заилению нерестилищ и потере нерестовых площадей. Между тем сокрытие информации о таких чрезвычайных ситуациях давно уже стало привычной практикой для добывающих предприятий», – считает координатор Программы по устойчивому морскому рыболовству Камчатского отделения WWF России Сергей Коростелев.

В организации считают, что нужно усилить мониторинг деятельности компаний горнорудного сектора, в том числе с использованием космических снимков. Ввести мораторий на добычу россыпного золота на Камчатке и создавать лососевые рыбохозяйственные заповедные зоны, где хозяйственная деятельность, за исключением рыбодобычи, будет существенно ограничена. По словам Сергея Коростелева, отраслевые институты уже давно располагают обоснованиями для создания таких РХЗЗ в ключевых районах ареала тихоокеанских лососей на всем Дальнем Востоке.

О рыбоводных заводах

Традиционно WWF высказывает дискуссионную точку зрения на деятельность лососевых рыбоводных заводов. «Ряд угроз, как ни странно, исходит и из попыток сохранить лососевых или снизить пресс промышленного вылова на дикие популяции. Речь идет о пастбищном лососеводстве и садковом рыборазведении. Так, как показывает практика, лососевые рыбоводные заводы (ЛРЗ) очень часто не только не оказывают ожидаемого положительного эффекта на популяцию лосося, но, более того, могут наносить ущерб диким стадам. Сегодня отсутствуют оценки того, какое количество рыб может полноценно нагуливаться в морской и пресноводной среде, программы мечения и учета возврата производителей недостаточно развиты», – заявили Fishnews в пресс-службе организации.

В организации предлагают пересмотреть подходы к строительству новых рыбоводных заводов. «Мы уверены, что охрана естественных нерестилищ, путей миграций лососей и сохранения диких популяций должна рассматриваться как более приоритетное направление в сравнении со строительством новых ЛРЗ, – сказал директор Программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников. – Что касается садковой аквакультуры, то должен быть разработан обоснованный перечень экологических критериев, регламентирующих деятельность хозяйств».

Об изменениях Лесного кодекса

Напомнили в WWF России и о федеральном законе от 27 декабря 2018 г. № 538. Как заявляют в фонде, эти изменения Лесного кодекса грозят серьезным – на 50 млн га – сокращением нерестоохранных полос лесов – участков леса по берегам водных объектов с местами нереста ценных промысловых рыб. Это урезание повлечет ущерб лесным экосистемам, ухудшение качества воды. Сократятся площади нерестилищ и численность популяций тихоокеанского и атлантического лосося, осетровых, сиговых и других ценных видов рыб, уверены в организации.

«Экспертные оценки, позволяющие четко определить ширину нерестоохранных полос, необходимую для эффективного сохранения водных объектов и биологических ресурсов в них, в России не проводились и, как следствие, не учитывались при разработке закона. На наш взгляд, требуется пересмотр принятых в спешке изменений с тем, чтобы предотвратить катастрофические прямые экономические потери рыбохозяйственной отрасли», – заявил директор Лесной программы WWF России Николай Шматков.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурадальний востоккамчаткаканадакореялососьосетровыхсшаяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

С промыслом иваси связываем особые надежды

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Курилы наши. О чем разговор?

Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ

Управляющий группой компаний «Доброфлот»

Александр ЕФРЕМОВ

Развить поставки можно уже в ближайшие годы

Все материалы

Крупным планом

В ответ на обвинения, прозвучавшие с телеэкранов, представители рыбного бизнеса решили пообщаться со СМИ и прояснить ситуацию

Рыбаки наносят ответный удар

Судно «Восток-1»

Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами

Вопрос нехватки кадров технических специальностей зазвучал с новой силой

Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

20 июля на «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота

От квот до любительской рыбалки

Все материалы

События

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.