12 декабря 2019 года

Краболовам определили список верфей

Минпромторг и Минвостокразвития выпустили список предприятий, у которых должны запрашивать условия строительства судов для промысла крабов победители аукционов.

Опубликован приказ Минпромторга и Минвостокразвития от 18 октября 2019 г. № 3886/143 в рамках законодательства о квотах добычи крабов в инвестиционных целях.

Напомним, что победители аукционов по распределению таких квот, получающие право на добычу крабов в Дальневосточном бассейне, должны направить всем верфям из специального списка запрос условий строительства судов.

Только на основе информации от судостроителей (или в случае если ответа не поступило) рыбаки могут передать в Росрыболовство и Минвостокразвития заключение о том, что строительство в ДФО невозможно и (или) нецелесообразно.

В список, который утвердили министерства, вошло девять вервей в разных регионах ДФО. В Приморье это Находкинский судоремонтный завод, «Восточная верфь», Славянский судоремонтный завод, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, судостроительный комплекс «Звезда». В Хабаровском крае – Хабаровский судостроительный завод и Амурский судостроительный завод. В Амурской области – Судостроительный завод им. Октябрьской революции. В Якутии – «Жатайская судоверфь».

Первые аукцион по распределению крабовых квот Росрыболовство провело в начале октября. По Дальнему Востоку было продано 25 лотов.

Fishnews