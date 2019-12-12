12 декабря 2019 года

В Бурятии отмечают восстановление популяции омуля

Впервые за последние шесть лет байкальский омуль поднялся на верхние нерестилища на реке Селенга, сообщили на совещании по итогам нерестовой кампании 2019 г.

В совещании в Улан-Удэ участвовали представители науки, рыбоохранных и силовых структур, а также органов исполнительной власти Республики Бурятия, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«На реке Селенге нерестовый омуль впервые за последние шесть лет поднялся выше города Улан-Удэ - до поселка Новоселенгинск Селенгинского района, на свои верхние естественные нерестилища. А как известно, нерестилища, расположенные выше Улан-Удэ, значительно продуктивнее по сравнению с расположенными ниже по течению», - рассказал начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству Виталий Молоков.

«Для увеличения объемов искусственного воспроизводства омуля Большереченский и Селенгинские заводы будут реконструированы. Согласно проектно-технической документации, после реконструкции производственная мощность заводов будет увеличена и позволит выпускать в Байкал до 2 млрд штук личинок и 2 млн штук молоди омуля, а также 2 млн штук молоди осетра», - приводятся в пресс-релизе слова начальника Байкальского филиала Главрыбвода Леонида Михайлика.

Напомним, с 1 октября 2017 г. введен запрет на промышленный вылов байкальского эндемика, также принимаются меры по усиленному контролю инспекторов рыбоохраны. В 2019 г. для восстановления запасов байкальского омуля на рыбоводных заводах Главрыбвода заложили в этом году рекордный объем икры на инкубацию – свыше 670 млн штук, что на 28% больше, чем в 2018 г. (520 млн штук).

Fishnews