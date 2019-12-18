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Законопроект предлагает разрешить подъезжать к берегу на 50 м – в том числе для любительской рыбалки

Машины рыболовов хотят подпустить ближе к воде

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность заезда легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов в водоохранную зону – до 50 м от берега. Таким образом планируется повысить доступность водных объектов, в том числе для рыбалки.

Поправки подготовило законодательное собрание Оренбургской области. Изменения предлагается внести в статью 65 Водного кодекса, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке отмечено, что сейчас запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных) в границах водоохранных зон. Исключение – движение по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах с твердым покрытием. Ширина водоохраной зоны для крупных водных объектов сегодня составляет 200 м. Вместе с тем возле большинства водоемов и водотоков дороги и оборудованные стоянки отсутствуют, что делает норму законодательства фактически невыполнимой, обращают внимание авторы поправок.

Предлагается разрешить движение и стоянку легковых транспортных средств, мотоциклов, мопедов в целях отдыха граждан, туризма, охоты, рыболовства, занятий физкультурой и спортом на расстоянии не менее 50 м от береговой линии (границы водного объекта) рек, ручьев, каналов, озер (кроме Байкала), водохранилищ или от линии максимального прилива морей.

Fishnews

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