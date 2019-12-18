18 декабря 2019 года

Машины рыболовов хотят подпустить ближе к воде

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность заезда легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов в водоохранную зону – до 50 м от берега. Таким образом планируется повысить доступность водных объектов, в том числе для рыбалки.

Поправки подготовило законодательное собрание Оренбургской области. Изменения предлагается внести в статью 65 Водного кодекса, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке отмечено, что сейчас запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных) в границах водоохранных зон. Исключение – движение по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах с твердым покрытием. Ширина водоохраной зоны для крупных водных объектов сегодня составляет 200 м. Вместе с тем возле большинства водоемов и водотоков дороги и оборудованные стоянки отсутствуют, что делает норму законодательства фактически невыполнимой, обращают внимание авторы поправок.

Предлагается разрешить движение и стоянку легковых транспортных средств, мотоциклов, мопедов в целях отдыха граждан, туризма, охоты, рыболовства, занятий физкультурой и спортом на расстоянии не менее 50 м от береговой линии (границы водного объекта) рек, ручьев, каналов, озер (кроме Байкала), водохранилищ или от линии максимального прилива морей.

Fishnews