18 декабря 2019 года

Депутаты готовятся принять закон о земле для аквафермеров

Законопроект о предоставлении земли рыбоводам без дополнительных торгов принят Госдумой во втором чтении. Рассмотреть документ в третьем чтении планируется уже 18 декабря.

В первом чтении законопроект приняли 24 сентября. Авторы документа предлагают наделить рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без проведения дополнительных торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того предлагается разрешить аквафермерам задействовать и территории, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка. Для этого потребуется разрешение от местных властей на использование таких земель для создания некапитальных строений и сооружений, предназначенных для товарной аквакультуры.

Перед голосованием во втором чтении председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал, что к законопроекту поступило девять поправок. Они не вызвали у парламентариев вопросов и дискуссий - и таблица поправок, и сам законопроект во втором чтении были приняты единогласно.

Как сообщает корреспондент Fishnews, внесенные изменения носят «косметический» и уточняющий характер. Поменялось и название законопроекта - «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении внесено в повестку Госдумы на 18 декабря.

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