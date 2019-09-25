25 сентября 2019 года

Аквакультура на шаг приблизилась к земле

Госдума приняла в первом чтении поправки, позволяющие рыбоводам получать земельные участки в аренду без дополнительных торгов. Предприятия аквакультуры смогут размещать на них объекты производственной инфраструктуры.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)» депутаты рассмотрели на пленарном заседании 24 сентября.

Представляя законопроект, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что сейчас предприятия, которые хотят заниматься аквакультурой, заключают договоры пользования рыбоводным участком по результатам торгов. Но для производственной деятельности им необходима рыбоводная инфраструктура, которая располагается на берегу. Это могут быть сооружения для подготовки посадочного материала, склады для хранения рыбоводного оборудования или другого инвентаря.

«В связи с этим предлагается наделить рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без проведения дополнительных торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности», – отметил замглавы Минсельхоза. Он добавил, что аналогичная норма для рыбопромысловых участков уже предусмотрена в Земельном кодексе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки разрешают аквафермерам задействовать и территории, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка. Для этого потребуется разрешение от местных властей на использование таких земель для создания некапитальных строений и сооружений, предназначенных для товарной аквакультуры.

Кроме того, в закон об аквакультуре (рыбоводстве) предполагается внести новую статью 5.1 «Особенности использования земель и земельных участков для целей аквакультуры (рыбоводства)». «В данную статью включены нормы, содержащиеся в земельном и лесном законодательстве, что сделает более целостным и комплексным отраслевой закон об аквакультуре», – заявил Илья Шестаков.

Председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин добавил, что инициатива позволит устранить диспропорции в отраслевом законодательстве, поддержать предприятия аквакультуры и наделить их теми же правами, которые уже есть у рыбопромышленников. По словам депутата, отечественная аквакультура до сих пор не достигла даже объемов 1990 г.

«Наша задача — уйти от этих пресловутых 230–240 тыс. тонн, двигаться в этом направлении активно. Надо снимать барьеры в большей степени, которые сегодня ограничивают аквакультуру», — призвал коллег Владимир Кашин и пообещал, что комитет ко второму чтению будет отрабатывать и направление лесной аквакультуры.

В ходе обсуждения депутатов интересовал ожидаемый экономический эффект поправок. «У нас порядка 30% рыбоводных участков сейчас находится без возможности осуществления деятельности, поскольку нет прилегающих земельных участков. Это создает серьезные трудности для этих предприятий, поэтому мы считаем, что эффективность от принятия этого закона будет достаточно серьезной», — обнадежил Илья Шестаков.

Он напомнил, что после принятия базового закона об аквакультуре по показателям деятельности рыбоводных предприятий наблюдается положительная динамика. «На 10% прирост ежегодно. Мы ожидаем, что и в дальнейшем прирост составит не менее 10%. Этот закон напрямую не влияет на производство продукции, но он создает условия для предприятий более эффективно заниматься этой деятельностью. Думаю, что мы уже в этом году увидим очень сильную положительную динамику, связанную с тем, что было выдано большое количество рыбоводных участков», — озвучил прогноз руководитель ведомства. Главная цель, по его словам, — довести производство продукции аквакультуры к 2030 г. до 700 тыс. тонн.

По итогам голосования законопроект был принят в первом чтении.

Fishnews