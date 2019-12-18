18 декабря 2019 года

JS Lamella Pump – ламельные насосы для самых сложных работ

Насосы JS Lamella Pump известны во всем мире своим высоким качеством и длительным сроком службы даже в самых непростых условиях. Эта разработка, изначально предложенная датской компанией JS Proputec для рыбной промышленности, сегодня широко используется и в других отраслях.

В настоящее время насосы JS Lamella установлены на предприятиях рыбной и птицеводческой индустрии, на скотобойнях и производствах кормов и дрожжей по всему миру.

Отличительная особенность этого насоса – его конструкция. Агрегат работает в закрытой системе трубопроводов, что сводит к минимуму проблемы с запахами. Детали насоса изготовлены из исключительно износостойких материалов, но в случае необходимости они легко заменяются на новые.

Принцип работы

Ламельные насосы производства компании JS Proputec по своему типу являются объемными, по характеру конструкции – пластинчатыми. В отличие от насосов, предназначенных для перекачки жидкостей, ламельные насосы JS Proputec сконструированы для перекачки по трубопроводам сред, которые традиционно транспортируются иными способами. Например, боенские и рыбные отходы, целая рыба непищевого применения и другие относительно плотные продукты.

Насосы такой конструкции широко применяются в цехах технических фабрикатов мясной промышленности и в рыбомучных установках, проектируемых зарубежными компаниями. Здесь они применяются для транспортировки сырья и промежуточных продуктов.

Насосы способны устойчиво работать при давлении до 2МПа, однако рекомендуемое значение давления при типовом применении, как правило, не должно превышать 1МПа: при больших значениях давления зачастую наблюдается ускоренный износ сменных деталей, обусловленный высокой нагрузкой.

Принцип работы JS Lamella Pump характерный для пластинчатых насосов. Ротор в корпусе насоса расположен эксцентрично и оснащен двумя массивными ламелями, образующими четыре полости, объем которых изменяется при вращении ротора. На стороне всасывания происходит увеличение объема полости, на стороне нагнетания – уменьшение. Положение ламелей задается ведущими дисками, расположенными на стенках корпуса.

За счет прочной и надежной конструкции ламелей и корпуса насос способен перекачивать продукты с крупными и плотными кусками без предварительного измельчения. Не является препятствием даже наличие в сырье костей.

В то же время в случае, если продукт не допускает механических повреждений при транспортировке, применение этого типа насосов ограничено. Например, крупная рыба при перекачке будет неизбежно повреждаться ламелями.

Однако в сравнении с другими типами насосов, например, винтовыми, большой объем полостей и низкая скорость вращения ротора в ламельном насосе позволяют достичь более бережной перекачки чувствительных к повреждениям продуктов.

Что выбрать

Для того, чтобы определиться, какой тип насоса лучше всего подойдет для того или иного процесса перекачки сырья, необходимо учитывать технические особенности каждого из них. Вот как выглядит сравнение ламельных насосов с альтернативными способами транспортировки:

Шнековые транспортеры

При транспортировке ламельными насосами продукт находится в полностью герметичном трубопроводе и может быть перемещен на значительно большие расстояния, чем шнеками. Всю конструкцию насоса с трубопроводом гораздо проще разместить в помещении, чем систему шнековых транспортеров.

Винтовые насосы

Сменные части ламельного насоса гораздо более устойчивы к износу, чем эластомеры винтовых насосов. Полости ламельного насоса имеют значительно больший размер, что приводит к меньшим повреждениям чувствительных материалов.

Передувочные баки

Ламельные насосы значительно более компактны. При транспортировке продукта таким способом не требуется добавление воды. Благодаря использованию технологии ламельного насоса значительно проще автоматизировать процесс перекачки и получить более высокий КПД.

Транспортировка в емкостях

При использовании ламельных насосов не требуются ручные операции, что повышает безопасность производства для персонала и окружающей среды. Кроме того, такая система транспортировки имеет значительно более компактные размеры.

Варианты изготовления

Насосы JS Lamella Pump обычно изготавливаются из углеродистых сталей с высокими противоизносными свойствами, однако для использования в пищевой отрасли возможно исполнение агрегата из коррозионно-стойких (нержавеющих) сталей.

Если гигиенические требования являются настолько жесткими, что необходима ручная очистка деталей насоса, возможно исполнение в комплектации Easy Clean. В этом случае насос разбирается для очистки без демонтажа из системы.

Насосы JS Lamella Pump выпускаются в шести типоразмерах, каждый из которых может быть изготовлен в одном из восьми исполнений, в соответствии с ориентацией всасывающей и напорной горловин, а также хвостовика вала.

Сертифицированным дилером оборудования датской компании JS Proputec в России является компания ООО «Технологическое оборудование».

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Fishnews

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