19 декабря 2019 года

Рыбопромышленники высказали позицию об изменениях законодательства

На конференции в Госдуме, приуроченной к 15-летию принятия закона о рыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев озвучил позицию рыбацкого сообщества по разработке изменений правовой базы. Эти принципы отражают опыт подготовки прошлых поправок.

Конференцию «Правовое обеспечение развития рыбохозяйственного комплекса РФ: прошлое, настоящее, будущее. К 15-летию принятия федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» организовал Комитет Госдумы по аграрным вопросам. С инициативой встретиться по знаменательному для отечественной рыбной отрасли поводу выступила ВАРПЭ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев озвучил принципы, которые, по мнению отраслевого сообщества, должны соблюдаться при подготовке изменений рыболовного законодательства.

Первое – это широкая общественная дискуссия при рассмотрении принципов закрепления права на добычу. Водные биоресурсы – часть общенационального природного достояния, а значит, такое открытое обсуждение необходимо, прокомментировал руководитель объединения. Ситуация, когда поправки вносятся в течение нескольких дней, как это было с законом о крабовых аукционах, недопустима.

Второе – водные биоресурсы относятся к совместному ведению федерации и субъектов федерации, поэтому обсуждать изменения закона о рыболовстве нужно только при обязательном участии региональных органов государственной власти.

Третье – рыбацкая общественность должна принимать непосредственное участие в обсуждении любых поправок в закон и любые поправки в закон должны оцениваться с точки зрения возможных социально-экономических последствий. «Тем более что правительством установлен способ измерения этих последствий», – обратил внимание президент ВАРПЭ.

Четвертое – принятые законодательные решения не должны меняться спустя год или два после того, как они закреплены в законах. «Долгосрочное закрепление долей квот должно быть действительно долгосрочным», – подчеркнул Герман Зверев. «Прискорбно, что сегодня, в торжественный день, среди нас нет Федеральной антимонопольной службы – ведомства, которое последовательно выступает за демонтаж базовых принципов закона о рыболовстве. К сожалению, это ведомство, которое защищает конкуренцию, не очень любит конкуренцию в сфере дискуссий», – добавил представитель отраслевого сообщества.

В конференции участвовали представители Госдумы и Совета Федерации, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, главы отраслевых союзов и ассоциаций, руководители ведомств, отвечающих за вопросы рыбного хозяйства в регионах, представители научного сообщества.

Участники конференции отметили важность сохранения исторического принципа и долгосрочного предоставления права на вылов. «Стабильность той базы законотворчества, которая охраняет сегодня исторический принцип по основным видам водных биологических ресурсов, это наша с вами общая задача. Держать руку на пульсе мы с вами обязаны», – подчеркнул председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Были подняты вопросы аквакультуры, научного обеспечения рыбной отрасли, административных барьеров. По итогам встречи будут подготовлены специальные рекомендации.

Fishnews