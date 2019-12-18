18 декабря 2019 года

Роль и будущее закона о рыболовстве обсудили в Госдуме

Участники конференции, организованной в Госдуме к 15-летию принятия закона о рыболовстве, заявили о важности исторического принципа, а также подчеркнули необходимость широкого и профессионального обсуждения изменений законодательства.

Позиция рыбацкого сообщества о том, как должны готовиться изменения отраслевого законодательства, основана на четырех принципах, выступил на конференции президент ВАРПЭ Герман Зверев. Первое – это как раз широкая общественная дискуссия по вопросам закрепления ресурса, ведь речь идет о природном достоянии всей нации. Спешное принятие поправок здесь недопустимо.

Во-вторых, водные биоресурсы – это предмет совместного ведения федерации и субъектов федерации, а значит, обсуждать изменения закона о рыболовстве нужно при обязательном участии региональных властей. В-третьих, к рассмотрению изменений должна привлекаться рыбацкая общественность и поправки надо оценивать с точки зрения социально-экономических последствий. В-четвертых, принятые законодательные решения не должны меняться спустя год или два.

«Долгосрочное закрепление долей квот должно быть действительно долгосрочным», - подчеркнул президент ассоциации.

ВАРПЭ выступила инициатором проведения конференции. Идею поддержали профильный комитет Госдумы и его председатель Владимир Кашин.

Законодательство о рыболовстве и внесенные в него изменения достигают своей цели, правоприменение достаточно позитивное, озвучил точку зрения регулятора замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

О роли длинных горизонтов планирования говорили многие участники встречи. «Мы выступаем за неизменность законодательства в части исторического принципа распределения для всех видов биоресурсов и предлагаем ввести мораторий на пересмотр данной системы на 15 лет», - заявил зампред правления Союза рыболовецких колхозов России Петр Джунковский. Росрыбколхозсоюз, пользуясь случаем, также выступил в поддержку первоначальной редакции поправок в Налоговый кодекс и за сохранение ставок сбора за пользование водными биоресурсами для градо-, поселкообразующих организаций и рыболовецких колхозов, за то, чтобы в отрасли остался режим ЕСХН.

Не забыта и пора аукционов. Такой способ предоставления доступа к ресурсу породил «огромный провал», напомнил заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов. Данные о последствиях аукционов на Северном бассейне привел председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

Президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин назвал период аукционов самым черным временем для всего Каспия и астраханских рыбаков. «Это наглядно свидетельствует, как не надо делать, как можно истребить рыбу. До проведения этих аукционов мы твердо знали, что Россия – это 90% всей осетровой рыбы. После проведения аукционов осетровую рыбу ловить перестали – потому что она просто исчезла», - сказал руководитель союза. Закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов он назвал прорывом и поблагодарил парламентариев за принятие этого документа.

По заказу предприятий Мурманской области строится 12 судов, планируется строительство 8 береговых заводов, реализуется проект «Наша рыба» - все это было бы невозможным без обеспечения стабильных основ для отрасли, отметил глава регионального министерства рыбного хозяйства Андрей Алексеев. Он напомнил, что власти региона неоднократно обращались к руководству страны с призывом сохранить исторический принцип. Тем не менее ФАС выступила с новыми инициативами по аукционам. Представитель Мурманской области предложил исключить эти пункты из проекта изменений дорожной карты по развитию конкуренции.

Исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов отметил, что с принятием закона о рыболовстве была создана система, выбивающая почву для ННН-промысла. «Браконьерство победили не карательные меры и не выстрелы с кораблей, не «маски-шоу», - сказал представитель консорциума. - Браконьерство победил исторический принцип и система, основанная на праве долгосрочного доступа к ресурсу».

Практика совместного российско-норвежского управления ресурсами трески и пикши в Баренцевом море признана одной из лучших в мире. Растет число российских промыслов, сертифицированных по стандартам Морского попечительского совета.

Однако систему легко разрушить. В связи с этим Сергей Несветов призвал депутатов тщательнейшим образом взвешивать принимаемые решения, узнавать о ситуации в отрасли не только из передач «Первого канала», привлекать бизнес к обсуждению.

Депутаты пообещали, что поддержат рыбаков. «Стабильность той базы законотворчества, которая охраняет сегодня исторический принцип по основным видам водных биологических ресурсов, это наша с вами общая задача. Держать руку на пульсе мы с вами обязаны», - подчеркнул Владимир Кашин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно вернуться к Министерству рыбного хозяйства, а также выступил и с более экстравагантными предложениями, например, подумать о госкорпорации в отрасли.

На конференции прозвучали и инициативы по дальнейшей настройке закона, сообщает корреспондент Fishnews. Руководитель «Каспрыбы» предложил проработать вопрос о включении в документ статьи, которая бы позволила правительству устанавливать режим рыболовства, отличный от общих схем, прописанных в законе. Учесть все нюансы работы на том же Каспии в одном законе очень сложно, если вообще возможно, объяснил представитель отрасли.

Для мурманчан остается актуальной тема сырьевого обеспечения береговой переработки. Для восьми новых фабрик нужно как минимум порядка 110 тыс. тонн сырья, рассказал глава областного министерства. Квоты на вылов трески и пикши на 2018 г. для «прибрежников» составили около 16 тыс. тонн, в текущем году объем увеличивался примерно до 40 тыс. тонн. Но этого все равно недостаточно. Андрей Алексеев предложил проанализировать применение повышающего коэффициента, который используется при расчете квот для прибрежного рыболовства, и подумать, при необходимости, о его повышении.

На конференции также была поднята тема административных барьеров. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов призвал организовать обсуждения проекта нового административного регламента по госконтролю в сфере рыболовства. Руководитель Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев напомнил о невозможности перегрузов продукции в «штормовых укрытиях», рассказал о потерях промыслового времени из-за этой проблемы.

По итогам конференции планируется подготовить рекомендации.

Fishnews