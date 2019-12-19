19 декабря 2019 года

Науке обещают новый флот

В 2020 г. из бюджета будут выделены средства для начала строительства двух научно-исследовательских судов нового поколения, подтвердил вице-премьер Алексей Гордеев. Дизайн-проект и техзадание для будущего научного флота уже подготовлены ВНИРО.

В ходе встречи с директором Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кириллом Колончиным зампред правительства Алексей Гордеев заслушал информацию о выпуске морских млекопитающих из бухты Средняя в Приморье в естественную среду обитания.

По информации ВНИРО, 10 ноября операция по ликвидации так называемой «китовой тюрьмы» была завершена: 10 косаток и 87 белух выпущены на свободу. Все животные живы и успешно адаптировались к самостоятельной жизни в дикой природе. Ученые продолжают наблюдать за их поведением и перемещением с помощью спутниковых меток.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, вице-премьер поблагодарил всех участников операции – специалистов и ученых, представителей органов власти и общественности за успешную совместную работу и выполнение поручения президента и правительства.

Кирилл Колончин также отчитался о завершении в 2019 г. объединения региональных рыбохозяйственных институтов на базе ВНИРО. «Создание единого государственного научного центра позволит расширить границы экспедиционных исследований и увеличить вклад России в изучение водных биологических ресурсов Мирового океана», – считают в институте.

В настоящее время ВНИРО разработал дизайн-проект и подготовил техническое задание для строительства серии современных научно-исследовательских рыболовецких судов. Алексей Гордеев отметил, что бюджетные средства на финансирование закладки строительства двух таких НИРС будут выделены уже в 2020 г.

Fishnews