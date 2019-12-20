20 декабря 2019 года

Рыболовы-любители Колымы готовятся ловить по новым правилам

В Магаданской области распределили квоты добычи сельди для организации любительской рыбалки. По новому закону желающим использовать сети необходимо будет поставить орудия лова на учет и нанести на них маркировку.

Тихоокеанскую сельдь рыбаки-любители в весенний период добывают на лицензионных участках. Лимиты распределили на заседании правительства Магаданской области. На будущий год выделено 18 тонн, это почти вдвое превышает показатели последних пяти лет, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального кабмина. Лов начнется в майские праздники.

В связи со вступлением в силу с 1 января 2020 г. федерального закона «О любительском рыболовстве» рыбакам-любителям необходимо будет поставить на учет все сетные орудия лова, включая сетные ловушки и т.д. Согласно утвержденным правительством правилам, поставить сети на учет можно через теруправление Росрыболовства или МФЦ. Каждому орудию лова будет присваиваться учетный номер, который владелец должен будет нанести на свою снасть. Если сеть будет утилизирована, утеряна, уничтожена, а также если владелец захочет ее кому-то отдать, он должен будет обратиться с заявлением об аннулировании учетного номера.

Fishnews