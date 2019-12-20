20 декабря 2019 года

Сергей Лелюхин: У рыбной биржи в России свой опыт и свой путь

Отраслевому бизнесу необходимо активно участвовать в создании российской рыбной биржи - чтобы получилась структура, которая устраивала бы и производителей, и потребителей, подчеркивает гендиректор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин.

В 2019 г. развитию биржевой торговли рыбной продукцией в России постарались придать системность на государственном уровне. Поручение вице-премьера Антона Силуанова, а затем и дорожная карта Федеральной антимонопольной службой вывели проработку этого вопроса (уже дважды отраженного в поручениях президента) на плановую основу.

С докладом о кратких итогах реализации «Плана мероприятий (дорожной карты) по системному развитию организованных торгов рыбной продукцией…» выступил представитель АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» 26 ноября на заседании подкомитета Биржевого комитета ФАС.

«Из доклада можно увидеть, что часть работ, подпадающих под пункты утвержденного в этом году плана, начала выполняться при активном участии ДАРД и Биржи «Санкт-Петербург» (БСП) еще в 2014 году и даже немного раньше. Поэтому, говоря о наработанном опыте и наших выводах, мы по факту действительно подводили итоги реализации положений дорожной карты ФАС», – рассказал в интервью Fishnews генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

Так, в подпунктах 2.1 и 2.2 плана говорится о необходимости проведения учебно-презентационных мероприятий и консультаций с ведущими участниками рынка для выработки решений по ключевым вопросам организации биржевых торгов рыбопродукцией.

«В первый раз с презентацией возможностей биржи я выступил на парламентских слушаниях в Госдуме в 2014 году и затем неоднократно докладывал об этом на совещаниях в ФАС, Минвостокразвития, Общественной палате РФ. Уже тогда идеи, озвученные нами, нашли поддержку в Росрыболовстве, Минпромторге, а также среди представителей рыбного сообщества, особенно рыбопереработчиков», - напомнил глава «Дальневосточного аукционного рыбного дома».

«По разным причинам мы считаем, что должна быть своя модель организации рыбной биржи или торговой площадки – не важно, как мы это называем. Я глубокий сторонник именно биржевой торговли рыбопродукцией, и мы наработали уникальный опыт в этой сфере. Думаю, он должен быть востребован прежде всего рыбаками. Если сейчас они включатся в этот процесс, а точнее присоединятся к тем коллегам, которые уже на бирже, то мы выстроим общими усилиями такую структуру, которая устраивала бы и производителей, и потребителей», - подчеркнул Сергей Лелюхин.

Он убежден, что невозможно создать рыбную биржу только указанием сверху. Хотя такие попытки в свое время предпринимались, в том числе предыдущим руководством отрасли.

«Именно из-за этого в среде рыбаков сформировалось изначально неверное понимание самого механизма организованной торговли. Более того, я сторонник того, что нельзя взять пусанскую или норвежскую модель рыбной биржи и применить ее к нашей действительности. У России своя специфика и должна быть своя биржевая модель», - уверен собеседник Fishnews.

Он обратил внимание, что за прошедшие почти шесть лет АО «ДАРД» наработало уникальный опыт, который должен быть востребован и органами власти, и всеми участниками рынка.

«Только при таком подходе мы действительно создадим, наверно, лучшую в мире и характерную именно для Российской Федерации модель организованной торговли продукцией из водных биоресурсов. Это та сфера, где копирование чужих моделей неприемлемо и даже вредно», - заявил Сергей Лелюхин.

Также на заседании в ФАС представитель ДАРД озвучил предложения по минимальным величинам продаваемых на аукционах или бирже отдельных видов рыбо- и морепродукции – этот тезис также нашел отражение в дорожной карте антимонопольного ведомства.

«Предложенные цифры – это не жесткое навязывание, а основа для обсуждения, - акцентировал собеседник Fishnews. - Мы можем и ошибаться, но, значит, поправьте нас, предложите свое, аргументируйте».

Он предостерег: если от общественности не поступает предложений, цифры просто спускаются сверху, и переделать их уже будет гораздо сложнее.

«Мы уверены, что рыбацкое сообщество должно более активно вовлекаться в процесс формирования механизма биржевых торгов, не дожидаясь того момента, когда им будет навязана какая-то неприемлемая модель.

Со своей стороны «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Биржа «Санкт-Петербург» готовы проводить обучение и работать с компаниями с учетом имеющегося опыта и поступающих предложений – общими усилиями выстраивать более совершенную модель организованных торгов рыбопродукцией, - отметил Сергей Лелюхин. - База у нас есть, мы начинаем не с нуля».

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