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Свежевыловленная сайра

Сайровый промысел столкнулся с новым вопросом

При обсуждении запрета на выдачу промысловых билетов нерастаможенным судам нужно изучить, как такие поправки повлияют на лов сайры, – позиции страны при добыче этого объекта и так под угрозой, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Уловы сайры у России сокращаются. В 2019 г. объемы добычи существенно меньше, чем в предыдущем году. Результаты 2018 г. показали, что наше государство замыкает список стран – участниц промысла.

Сейчас обсуждаются изменения в постановление правительства РФ от 22 октября 2008 г. № 775: выдачу разрешения на промысел власти предлагают привязать к таможенному оформлению судна в России. Таким образом планируется решить вопрос «незаходного» флота.

Бизнес-сообщество уже высказало ряд вопросов к предлагаемым изменениям: они серьезно беспокоят рыбопромышленников. Но здесь важно обратить внимание на еще один аспект – это промысел сайры, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Российская добыча сайры и так находится в непростых экономических условиях, наши рыбаки на этом промысле не могут конкурировать с зарубежными коллегами, обратил внимание руководитель объединения. «Мы ищем меры поддержки добычи сайры, обратились в правительство РФ с просьбой компенсировать хотя бы затраты на покупку топлива», - рассказал президент АРСО.

Предложенные изменения правил оформления разрешений распространяются только на рыболовство в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ. Однако сайра – мигрирующий объект, его добывают как в российской ИЭЗ, так и за ее пределами, напомнил Максим Козлов.

«Нужно учесть этот вопрос при рассмотрений изменений в правила оформления разрешений на добычу, - подчеркнул собеседник Fishnews. – Иначе можно просто закрыть сайровый промысел, а он имеет стратегическое значение для страны».

Тему добычи сайры Максим Козлов поднял на заседании Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре в Москве. По итогам встречи будут подготовлены доклад для президента РСПП Александра Шохина и проекты обращений в министерства.

Fishnews

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