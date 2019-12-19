19 декабря 2019 года

Угрозу работе рыбопромыслового флота изучили в РСПП

В Российском союзе промышленников и предпринимателей проанализировали риски, которые может повлечь запрет выдачи разрешений на промысел судам, прошедшим ремонтные работы за границей. Профильная комиссия РСПП направит доклад по этой теме президенту союза Александру Шохину.

Изменения постановления правительства от 22 октября 2008 г. № 775, которые серьезно беспокоят отраслевое сообщество, рассмотрела 18 декабря Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. В заседании участвовали представители Росрыболовства, Федеральной таможенной службы, Минэкономразвития, органов власти прибрежных регионов, предприятий.

За счет привязки выдачи разрешения на промысел к таможенному оформлению судов Минсельхоз и Росрыболовство предполагают решить вопрос «незаходного» флота. Сейчас часть судов работает в исключительной экономзоне и на континентальном шельфе РФ без захода на таможенную территорию страны и без таможенной очистки. Получается, что владельцы такого флота находятся в более выгодных условиях, чем те, кто выполнил «растаможку» или строит суда в России, отметил на заседании замглавы Росрыболовства Хасан Лихов.

В то же время он обратил внимание, что проблема тесно связана с отсутствием судоремонтных мощностей, с состоянием причального фронта. Изменений здесь не добиться без определенных решений, но они должны быть взвешенными, учитывающими мнение отраслевого сообщества, федеральных ведомств, озвучил позицию агентства Хасан Лихов.

Представители рыбной промышленности заявили, что проект постановления нуждается в серьезной доработке, оценке финансово-экономических последствий, сообщает корреспондент Fishnews.

При нынешней ситуации с отечественным судоремонтом флот Северного бассейна вынужден обслуживаться за рубежом, отметил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. При этом счета от контрагентов предприятия получают в течение трех месяцев. Рыбаки опасаются, что изменения постановления приведут к задержкам с получением разрешений на промысел.

Руководитель Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов, комментируя ссылки госорганов на поручение президента, напомнил, что глава государства также не раз говорил о необходимости обеспечивать условия для развития бизнеса.

Ожидаемая бюджетная эффективность проекта постановления ниже финансовых потерь от отстранения «незаходных» судов, заявил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

«У нас на промысел минтая работает 14 «незаходных» судов, за десять месяцев текущего года эти 14 судов добыли 244 тыс. тонн. Это 15% от общего улова по бассейну. В случае отстранения от промысла этих судов финансовые потери в пересчете на произведенные продукты составят 18 млрд рублей. Потери бюджета по налогу на прибыль от нереализации этой продукции – 1,4 млрд рублей. Потери местных бюджетов по НДФЛ – 463 млн рублей», – привел пример руководитель АДМ.

Между тем в пояснительной записке к проекту постановления указано, что в случае таможенного оформления 82 единиц «незаходного» флота таможенная пошлина составила бы 359 млн рублей, НДС – 1,3 млрд рублей.

Еще один риск, что в борьбе с «незаходными» судами под ограничения фактически попадают все рыбопромысловые суда, которые ремонтируются и модернизируются за рубежом. На Дальнем Востоке 2/3 крупнотоннажного и среднетоннажного рыбодобывающего флота вынуждены осуществлять плановый и внеплановый ремонт за границей – в связи с состоянием судоремонтной промышленности, обратил внимание Алексей Буглак. Он также отметил риски существенных потерь промыслового времени.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын указал на то, что рыбопромышленники в результате поправок могут лишиться конституционной возможности оспаривать начисленные таможенные платежи. Принимаемые решения нужно тщательно прорабатывать, ведь за ними стоят судьбы множества людей и, возможно, целых регионов, подчеркнул он.

Привлечь рыбопромысловые суда на обслуживание в Россию – важная задача, но здесь необходимо создавать достойную базу на берегу. Возможно, стоит подумать о государственной программе развития судоремонта, считает министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов поставил вопрос о том, как изменения отразятся на добытчиках сайры. Этот значимый для страны промысел и так оказался в непростых условиях, напомнил руководитель АРСО.

По данным Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуры, в 2018 г. специализированную судоремонтную базу рыбохозяйственного комплекса представляло 30 предприятий. Около 80% основных фондов судоремонтных предприятий физически и морально устарело. Часть из них утратила спецназначение. В целом специализированные предприятия в состоянии обеспечить не более 15% потребностей рыбопромышленных предприятий в судоремонте.

В Росрыболовстве признают, что изменения не должны привести к ухудшению финансового положения в отрасли. Чтобы нивелировать риски, ведомство предлагает обнулить задолженность, которая накопилась за то время, что суда не заходили в Россию.

Также Хасан Лихов указал на то, что в таможенном кодексе четко не сформулировано понятие капитального ремонта, текущего ремонта, реконструкции.

Определение понятий капитального ремонта, модернизации лежит в плоскости транспортного законодательства, прокомментировал представитель ФТС Виталий Кисляков. Минтранс не раз просили дать определения, но до сих пор этого не произошло, отметил он.

Председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил изучить данные о возможных потерях отрасли и бюджетов регионов совместно комиссии РСПП и Росрыболовству.

По итогам заседания будет подготовлен доклад для президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и проекты обращений объединения в министерства.

Герман Зверев также подчеркнул, что проект постановления вводит новое требование к пользователю водных биоресурсов, а значит, документ нужно рассмотреть на рабочей группе по реализации механизма «регуляторной гильотины» в рыболовстве.

«Вместо решения проблемы «незаходных» судов предлагаемое постановление может сделать «незаходным» весь рыбопромысловый флот России, этого допустить нельзя», – заявил руководитель комиссии.

Fishnews