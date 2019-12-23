23 декабря 2019 года

Браконьеры стали хуже возмещать ущерб

В этом году ущерб от незаконной добычи водных биоресурсов определялся по новым таксам. Но с ростом базы для расчетов увеличилась и доля урона, который не возмещен, обратили внимание в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, что в конце 2018 г. начали действовать новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам. До этого такая база много лет не менялась.

Возмещение урона, который наносится государству в результате незаконной добычи, обсуждалось на заседании межведомственной рабочей группы по декриминализации рыбной отрасли и пресечению незаконного оборота ВБР в прокуратуре Хабаровского края.

В надзорном ведомстве этот вопрос назвали одним из наиболее острых. Отмечено, что с ростом такс в 2019 г. значительно увеличилась доля невозмещенного –до 90,8% от общей суммы урона, рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры.

Так, такса для одного экземпляра амурской осенней кеты выросла с 1250 рублей до 10 635 рублей (в 8,5 раза), а за один экземпляр амурского осетра – с 8 350 рублей до 160 456 рублей, то есть в 19 раз.

Таксы для икры осетровых видов рассчитываются следующим образом: килограмм икры – это 100% стоимости одного экземпляра рыбы, для лососевых один килограмм икры это 50% стоимости одного экземпляра.

Как заявили в прокуратуре, по итогам заседания выработаны дополнительные меры, направленные на активизацию работы правоохранительных органов по возмещению ущерба, причиняемого указанными преступлениями, а также на пресечение незаконного оборота водных биоресурсов.

Fishnews