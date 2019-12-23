23 декабря 2019 года

Потребители смогут считать информацию об органической продукции

Минсельхоз определил правила, по которым должен вестись единый госреестр производителей органической продукции, а также предоставляться сведения из него.

С 1 января 2020 г. вступает в силу новый федеральный закон – об органической продукции (он распространяется в том числе на продукцию аквакультуры). Закон предусматривает ведение специального государственного реестра производителей органической продукции. Выделять ее среди других товаров будет специальный знак – Министерство сельского хозяйства РФ определило, как он должен выглядеть. Также для идентификации будет использоваться специальный штрихкод.

По закону, соответствие производства органической продукции будет подтверждаться в форме добровольной сертификации, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказом от 19 ноября 2019 г. № 633 Минсельхоз утвердил порядок ведения единого госреестра производителей органической продукции. Вести его в электронной форме будет само министерство – с использованием автоматизированной информационной системы реестров, регистров и нормативно-справочной информации (АИС НСИ).

Предоставлять в Минсельхоз сведения для ведения реестра будут органы по сертификации, выдавшие сертификат соответствия.

Также ведомство определило порядок, по которому должны предоставляться сведения о наличии или отсутствии производителя в реестре. Такая информация может передаваться органам госвласти, местного самоуправления, юридическим и физическим лицам. Делаться это должно бесплатно.

Планируется, что для получения сведениий юридические и физические лица смогут:

– воспользоваться информационным ресурсом «Единый государственный реестр производителей органической продукции» на сайте Минсельхоза;

– считать штрихкод;

– запросить сведения в Минсельхозе.

Fishnews