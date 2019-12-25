25 декабря 2019 года

«Родные острова» поддержали десятки добрых дел

Благотворительный фонд «Родные острова», созданный рыбаками Сахалина, в 2019 г. помог жителям региона реализовать около 30 проектов и социальных инициатив.

Главным для себя итогом года в фонде «Родные острова» называют реализацию в полном объеме запланированной грантовой программы.

Первым ее раундом стал конкурс социальных инициатив «Трамплин» - заявки направили представители 12 муниципалитетов. Среди участников «Трамплина» – как организации, так и активные жители, самому младшему из которых 13 лет.

В итоге, как рассказали Fishnews в пресс-службе «Родных островов», реализовано 11 проектов. Объем финансирования, предусмотренный в рамках конкурса, – 30 тыс. рублей для каждого проекта. Благодаря социальным инициативам победителей конкурса прошли циклы творческих занятий с молодежью, в том числе с детьми с ограниченными возможностями: создание арт-объектов руками самих школьников, мастер-классы и выставки творческих работ. Большое внимание традиционно уделялось организации активного отдыха и физического развития ребят.

Многие участники конкурса «Трамплин», впервые попробовав свои силы в общественной деятельности, развивают эту практику, в том числе принимая участие уже в большой грантовой программе «Родных островов». Здесь максимальный объем финансирования проектов составляет уже 300 тыс. рублей для компаний и юрлиц и до 150 тыс. рублей – для физических лиц. Приоритетные направления – развитие массового детского и молодежного спорта, помощь и поддержка семей и детей, находящихся в социально опасном положении, поддержка талантов островной молодежи, развитие в области науки, образования, культуры, искусства и т.д.

В 2019 г. среди поданных заявок экспертная комиссия, в составе которой были попечители фонда и специалисты в сфере благотворительности и общественной деятельности региона, выбрала 18 проектов. Их авторами стали некоммерческие организации региона, школы и дошкольные учреждения, спортивные федерации и активные жители Сахалина.

Среди проектов-победителей – создание информационной брошюры-путеводителя для родителей детей с синдромом Дауна, проведение цикла творческих занятий для ребят с ограниченными возможностями. Поддержку получило сразу несколько инициатив по организации и развитию спорта (футбола, стритбола, велоспорта, хоккея и др.) в городах и поселках Сахалинской области.

Порадовали своими результатами и подопечные «Родных островов», которым помогли организовать поездки на спортивные соревнования. «Особенные» сахалинские наездники стали призерами Всероссийской спартакиады специальной Олимпиады по конному спорту. Состязания проходили в Подмосковье. Спортсмены КСК «Золотой Мустанг» – Вера Игамбердыева и Егор Темный – стали победителями, выступая в таких дисциплинах, как английская езда, рабочая тропа, гонки вокруг шестов и выездка. Соперниками ребят были более 50 спортсменов.

«Рыбаки свои социальные обязательства выполняют, несмотря ни на что. Инвесторы и попечители фонда «Родные острова» не первый год доказывают делом, как важны социальные инвестиции в Сахалин. Важно, что в 2019 году фонд работал и сохранял свои проекты и программы, несмотря на сложную ситуацию, с которой столкнулись наши попечители. Это важно для всех подопечных фонда – то, что рыбопромышленники сохранили свой социальный проект», – подчеркнули в фонде.

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