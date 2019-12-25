Рыбаки отправятся на промысел в зоны других стран
Росрыболовство распределило по пользователям квоты вылова в зонах Гренландии и Фарерских островов на 2020 г. Это объемы вылова северной путассу, скумбрии, черного палтуса и морского окуня. Вышел и приказ по работе в зоне Японии.
Как сообщает корреспондент Fishnews, Федеральное агентство по рыболовству опубликовало новые приказы для организации промысла в предстоящем году:
– приказом от 23 декабря 2019 г. № 734 распределены по пользователям квоты добычи водных биоресурсов в рыболовной зоне Гренландии;
– приказом от 23 декабря 2019 г. № 736 распределены по пользователям квоты вылова ВБР в рыболовной зоне Фарерских островов;
– приказом от 23 декабря 2019 г. № 735 распределены квоты в исключительной экономзоне Японии. Это ресурсы лемонемы, сардины-иваси, скумбрии;
– приказом от 19 декабря 2019 г. № 721 распределены квоты путассу в районе регулирования НЕАФК (северо-восточная часть Атлантического океана);
Ранее ведомство выпустило и другие приказы о распределении квот по предприятиям на 2020 г.
Тексты приказов смотрите в прикрепленных файлах.
Fishnews