25 декабря 2019 года

Рыбаки отправятся на промысел в зоны других стран

Росрыболовство распределило по пользователям квоты вылова в зонах Гренландии и Фарерских островов на 2020 г. Это объемы вылова северной путассу, скумбрии, черного палтуса и морского окуня. Вышел и приказ по работе в зоне Японии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Федеральное агентство по рыболовству опубликовало новые приказы для организации промысла в предстоящем году:

– приказом от 23 декабря 2019 г. № 734 распределены по пользователям квоты добычи водных биоресурсов в рыболовной зоне Гренландии;

– приказом от 23 декабря 2019 г. № 736 распределены по пользователям квоты вылова ВБР в рыболовной зоне Фарерских островов;

– приказом от 23 декабря 2019 г. № 735 распределены квоты в исключительной экономзоне Японии. Это ресурсы лемонемы, сардины-иваси, скумбрии;

– приказом от 19 декабря 2019 г. № 721 распределены квоты путассу в районе регулирования НЕАФК (северо-восточная часть Атлантического океана);

Ранее ведомство выпустило и другие приказы о распределении квот по предприятиям на 2020 г.

Тексты приказов смотрите в прикрепленных файлах.

Fishnews