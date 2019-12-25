25 декабря 2019 года

В Японии обратили внимание на «китайскую угрозу» морским богатствам

Главную угрозу рыбным запасам Японского моря представляют не северокорейские, а китайские суда, отмечает газета Nikkei. По мнению ее аналитиков, усиление иностранного прессинга на ресурсы в водах Японии вызвано эффективной борьбой России с ННН-промыслом.

Рыбаки префектуры Исикава в прошлом лидировали в добыче кальмара, однако в последнее десятилетие они ловят все меньше. В июне-сентябре 2019 г. объем уловов снизился беспрецедентно: 59 тонн на судно. Это на 60% меньше аналогичного показателя 2018 г. и всего лишь пятая часть от уровня прошлого десятилетия, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Nikkei.

Флот Исикавы добывает кальмара преимущественно в районе банки Ямато. Рыбаки префектуры говорят, что кроме северокорейских судов постоянно видят китайские. И если японцы для сохранения запасов кальмара законодательно ограничили водоизмещение своих судов (до 200 тонн), то некоторые из китайских конкурентов имеют водоизмещение в 500-1000 тонн.

Кроме того, китайцы ловят кальмара тралами, от которых японские рыбаки отказались ради качества продукции. Для повышения эффективности промысла китайцы нередко применяют близнецовый метод, когда трал тянут сразу два судна. По мнению промысловиков Исикавы, действия флота из КНР неминуемо приведут к полному истощению ресурсов банки Ямато, пишет Nikkei.

Схожая ситуация наблюдается и в отношении других объектов, например скумбрии и сайры. При этом число предупреждений, выписанных патрульными кораблями японского Агентства по рыболовству судам под иностранными флагами, с 2012 г. выросло в 12 раз. Одной из причин сложившейся в районе банки Ямато ситуации японское издание считает решительные меры российских властей по отношению к нелегальному промыслу в водах РФ. Японии нужно отреагировать жестко, иначе банка Ямато полностью перейдет под контроль иностранных рыбаков, считает Nikkei.

Fishnews