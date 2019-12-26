26 декабря 2019 года

Запрет на промысел осетровых Каспия продлили

Пять прикаспийских государств договорились продлить мораторий на промышленный вылов осетровых видов рыб. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов назвал эту меру вынужденной, но необходимой.

Третье заседание Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами прошло в Тегеране с 23 по 25 декабря. Участие приняли представители России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении. Делегацию РФ возглавил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

«Открывая новую страницу сотрудничества между прикаспийскими странами, мы можем констатировать, что безусловным приоритетом для нас остается сохранение запасов осетровых видов рыб в бассейне Каспийского моря. В связи с этим считаем важным пролонгацию запрета на коммерческий промысел осетровых как одного из обязательных элементов восстановления их популяции. Считаем меру вынужденной, но в нынешних условиях необходимой», – отметил Василий Соколов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, стороны обменялись информацией об освоении квот, воспроизводстве и охране водных биоресурсов за 2018 г., рассмотрели результаты исследований состояния запасов и итоги первого совместного заседания рабочих групп по науке и аквакультуре.

Представители прикаспийских государств согласовали рекомендации по объемам добычи на 2020 г. и продлили запрет на коммерческий вылов осетровых рыб в Каспийском море.

Fishnews