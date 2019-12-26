26 декабря 2019 года

Рыболовам-любителям НАО планируют разрешить жаберные сети

Минсельхоз готовит поправки в перечень регионов, где допускается использование жаберных сетей для любительского рыболовства. Список предполагается дополнить Ненецким автономным округом.

Сейчас соответствующий проект постановления «проходит регламентные процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти, после чего будет внесен в правительство РФ», сообщили в ответ на запрос Fishnews в пресс-службе Минсельхоза России.

Напомним, что закон о любительском рыболовстве, вступающий в силу с нового года, допускает использование жаберных сетей только в ограниченном числе регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они перечислены в правительственном постановлении от 16 ноября 2019 г. № 1462.

Основанием для расширения этого списка стало обращение губернатора Ненецкого автономного округа, заявили в пресс-службе региональной администрации. По словам руководителя департамента природных ресурсов и агропромышленного комплекса НАО Альберта Чабдарова, округ не попал в постановление «из-за технической ошибки».

Как отметили в пресс-службе Минсельхоза России, включение в перечень других субъектов РФ пока не планируется.

Fishnews