21 ноября 2019 года

Правительство определило правила использования сетей для любителей

По новому закону о любительской рыбалке, использовать сетные орудия лова можно будет только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, причем предусматриваются обязательные учет и поштучная маркировка таких орудий добычи.

Правительство постановлением от 16 ноября 2019 г. № 1462 определило особенности оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Напомним, что закон о любительском рыболовстве, вступающий в силу с нового года, допускает использование сетных орудий добычи только в этих регионах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правила определяют особенности применения жаберных сетей на рыболовных участках и вне их. Причем потребуется учет и поштучная маркировка таких орудий лова.

Fishnews