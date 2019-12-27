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Свежевыловленная сардина-иваси

Росрыболовство рассчитывает на народную рыбу

Несмотря на «неурожайный» год по лососю рыбаки почти дотянулись до прошлогодних рекордных объемов вылова. Направлениями роста в 2020 г., по мнению Росрыболовства, станет промысел иваси на Дальнем Востоке и кильки на Каспии.

Оперативная статистика по вылову показывает около 2% отставания от графика 2018 г. «Мы в принципе такую динамику и ожидаем, что мы выйдем где-то на 4,94 млн тонн», – рассказал на встрече с журналистами руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По данным отраслевого мониторинга, по сравнению с прошлым годом заметно упали уловы в Северном бассейне, втором по значимости в стране, – на 14,5%, сообщает корреспондент Fishnews. Лососевая путина, хоть и оправдала прогнозы по верхней планке, до показателей прошлого года тоже не дотянула.

«В основном снижение происходит за счет того, что снизился объем вылова лосося. Хотя в этом году он у нас рекордный по отношению к «неурожайным» годам, но в целом по сравнению с рекордным 2018 годом снижение все равно есть», – констатировал глава федерального агентства.

Выпавшие объемы частично удалось заполнить мощным подъемом на промысле пелагических видов рыб – скумбрии, сайры и сардины-иваси. «Добыто на Дальнем Востоке этих объектов 200 тыс. тонн, это на 32% больше уровня 2018 года. В принципе наши рыбаки научились работать с этими сложными объектами, научились реализовывать, в том числе и за рубеж – достаточно неплохо стал Китай покупать сардину-иваси», – добавил Илья Шестаков.

По его словам, именно за счет этих трех видов ведомство рассчитывает серьезно нарастить уловы. «В этом году мы планировали порядка 150 тыс. тонн взять, а уже взяли 200 тыс. тонн. В следующем году мы, думаю, до 300 тыс. тонн точно доведем объемы вылова», – дал прогноз глава Росрыболовства.

Еще один резерв регулятор видит в развитии промысла на Каспии. «В этом году мы впервые после долгого перерыва начали активный вылов в Каспийском море. Пошла добыча кильки. Сейчас там работают три судна из Краснодарского края. В целом на следующий год планируется, что группировка судов там будет увеличена, и мы сможем до десяти судов задействовать. Туда придут суда из Крыма и Севастополя, а также с Балтики», – рассказал Илья Шестаков.

Он отметил важную роль отраслевой науки в возобновлении килечного промысла, которая занималась как разработкой и тестированием орудий лова, так и организационными вопросами. «Дополнительные возможности дает то обстоятельство, что на причалах Нацрыбресурса ведется активная модернизация, они ремонтируются, строятся. По плану там будет построен новый, хоть и небольшой, но холодильник, в порту Махачкала. Поэтому в целом мы считаем, что на ближайшую перспективу Каспийский бассейн сможет значительно нарастить объемы. Уже в этом году он нарастил – на 8% объемы вылова, но в следующем году это будет еще более значительная цифра», – заключил Илья Шестаков.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккитайлососьросрыболовство
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