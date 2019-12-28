Новости
Участники экспедиции провели экспериментальные работы со световым оборудованием для лова сайры. Фото пресс-службы ТИНРО

Наука ищет лучший способ лова сайры

Специалисты ТИНРО в ходе исследовательского рейса провели эксперименты со световым оборудованием для промысла сайры. Использование технологии филиала позволило увеличить концентрацию рыбы и ее добычу конусным подхватом.

Иваси, скумбрия, треска

На ученом совете Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) представили результаты рейса научно-исследовательского судна «Владимир Сафонов». Как рассказал начальник экспедиции Владимир Поляничко, на первом этапе работ специалисты выполняли учетные траления с тихоокеанской стороны Курильских островов. Ученые искали промысловые скопления дальневосточной сардины (иваси), кальмаров и скумбрии.

Основные концентрации сардины располагались в районе между островами Итуруп и Шикотан, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Наиболее результативной по уловам иваси оказалась северо-западная часть обследованной акватории (южнее Шикотана). Максимальные уловы скумбрии отмечались в северо-западной части обследованной акватории в районе Шикотана.

Кроме того, «Владимир Сафонов» провел оценку запасов трески и других донных и придонных промысловых видов рыб и беспозвоночных на шельфе Курильских островов.

Общая учтенная численность макрофауны составила 145 млн экземпляров, биомасса – 84 тыс. тонн. Треска встречалась в 82% тралений, результативные уловы наблюдались в широком батиметрическом диапазоне от 50 до 300 м.

Как привлечь сайру

Одной из важных задач рейса были работы по улучшению научного обеспечения промысла сайры. В ТИНРО напомнили, что в последние годы российский вылов этой рыбы значительно снизился. Причиной стал ряд факторов: уменьшение запасов, смещение путей миграции и мест концентрации скоплений в океан, переключение внимания рыбаков на сардину и скумбрию.

Участники экспедиции провели экспериментальные работы со световым оборудованием по технологии, разработанной в ТИНРО. В ходе рейса были выполнены 22 световые станции с применением различных типов и режимов освещения. Эксперименты показали, что оснащение судна галогенными и светодиодными люстрами, а также галогенной гирляндой позволяет привлекать сайру к борту судна с большей дистанции. Регулирование мощности светового потока привело к увеличению концентрации сайры примерно в 3 раза и к повышению результативности облова сайры конусным подхватом в 2 раза, отметили в филиале.

Одним из преимуществ этой технологии специалисты называют эффективность ее использования в неблагоприятных гидрометеоусловиях (туман, осадки). Для такого сложного объекта с труднопрогнозируемым поведением, как сайра, это играет особенно важную роль, так как косяки часто нестабильны.

Кроме того, технология уникальна тем, что не требует мощных энергозатрат в отличие от используемого на иностранных судах оборудования, подчеркнули в ТИНРО.

Fishnews

  • Участники экспедиции провели экспериментальные работы со световым оборудованием для лова сайры. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Регулирование мощности светового потока привело к увеличению концентрации сайры и более эффективному ее облову, отметили в филиале. Фото пресс-службы ТИНРО
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: кальмар
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

    Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Ищем пути развития в новых условиях

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Мы не примем нарушение исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Мы растем вместе с отраслью

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Алексей ОСИНЦЕВ

    Важно обеспечить условия бесперебойной работы на промысле

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

    Сергей ЛЕЛЮХИН

    У рыбной биржи в России свой опыт и свой путь

    Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук Анатолий МАКОЕДОВ

    Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук

    Анатолий МАКОЕДОВ

    Закон о рыболовстве привел к новому восприятию отрасли

    Все интервью

    Личное мнение

    Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

    Член совета директоров РК «Восток-1»

    Александр ПЕРЕДНЯ

    Ключи к Мировому океану

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Глубоководный промысел требует особой поддержки

    Все материалы

    Крупным планом

    Призеры Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по конному спорту Егор ТЕМНЫЙ и Вера ИГАМБЕРДЫЕВА. Фото пресс-службы «Родных островов»

    «Родные острова» поддержали десятки добрых дел

    В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай. Фото ТЛК «Райл Сервис»

    В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай

    Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира

    Большому кораблю – большое плавание

    В Циндао «Антей» организовал поединок по приготовлению краба

    Российский краб готов к битве за потребителя

    Все материалы

    События

    Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

    Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

    «Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – такой была тема XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке

    Что обсуждал конгресс

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.