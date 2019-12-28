28 декабря 2019 года

Наука ищет лучший способ лова сайры

Специалисты ТИНРО в ходе исследовательского рейса провели эксперименты со световым оборудованием для промысла сайры. Использование технологии филиала позволило увеличить концентрацию рыбы и ее добычу конусным подхватом.

Иваси, скумбрия, треска

На ученом совете Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) представили результаты рейса научно-исследовательского судна «Владимир Сафонов». Как рассказал начальник экспедиции Владимир Поляничко, на первом этапе работ специалисты выполняли учетные траления с тихоокеанской стороны Курильских островов. Ученые искали промысловые скопления дальневосточной сардины (иваси), кальмаров и скумбрии.

Основные концентрации сардины располагались в районе между островами Итуруп и Шикотан, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Наиболее результативной по уловам иваси оказалась северо-западная часть обследованной акватории (южнее Шикотана). Максимальные уловы скумбрии отмечались в северо-западной части обследованной акватории в районе Шикотана.

Кроме того, «Владимир Сафонов» провел оценку запасов трески и других донных и придонных промысловых видов рыб и беспозвоночных на шельфе Курильских островов.

Общая учтенная численность макрофауны составила 145 млн экземпляров, биомасса – 84 тыс. тонн. Треска встречалась в 82% тралений, результативные уловы наблюдались в широком батиметрическом диапазоне от 50 до 300 м.

Как привлечь сайру

Одной из важных задач рейса были работы по улучшению научного обеспечения промысла сайры. В ТИНРО напомнили, что в последние годы российский вылов этой рыбы значительно снизился. Причиной стал ряд факторов: уменьшение запасов, смещение путей миграции и мест концентрации скоплений в океан, переключение внимания рыбаков на сардину и скумбрию.

Участники экспедиции провели экспериментальные работы со световым оборудованием по технологии, разработанной в ТИНРО. В ходе рейса были выполнены 22 световые станции с применением различных типов и режимов освещения. Эксперименты показали, что оснащение судна галогенными и светодиодными люстрами, а также галогенной гирляндой позволяет привлекать сайру к борту судна с большей дистанции. Регулирование мощности светового потока привело к увеличению концентрации сайры примерно в 3 раза и к повышению результативности облова сайры конусным подхватом в 2 раза, отметили в филиале.

Одним из преимуществ этой технологии специалисты называют эффективность ее использования в неблагоприятных гидрометеоусловиях (туман, осадки). Для такого сложного объекта с труднопрогнозируемым поведением, как сайра, это играет особенно важную роль, так как косяки часто нестабильны.

Кроме того, технология уникальна тем, что не требует мощных энергозатрат в отличие от используемого на иностранных судах оборудования, подчеркнули в ТИНРО.

Fishnews