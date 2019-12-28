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Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Иван Фетисов: Мы растем вместе с отраслью

Российской рыбной продукции требуется все более мощный маркетинг на мировом рынке, уверен гендиректор Expo Solutions Group Иван Фетисов. Интересные решения по продвижению нередко подсказывают сами рыбаки.

Крупнейшая в Азии выставка China Fisheries & Seafood Expo в Циндао подвела черту под основными международными мероприятиями с участием российских рыбопромышленных компаний в этом году. Она закрепила успех июльской Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге, подтвердив высокий интерес покупателей из стран АТР к рыбе и морепродуктам из северных морей, и наметила новые перспективные направления для экспортеров. Организатором национального стенда России традиционно выступил отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group (ESG).

В интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор ESG Иван Фетисов подчеркнул, что для организаторов выставка в Циндао отличалась от всех предыдущих. Во-первых, присутствовало очень много россиян, причем не только в составе основной делегации.

«Радует, что кроме менеджеров по продажам присутствовали руководители компаний, технологи, капитаны судов, снабженцы, то есть участие в выставке с российской стороны стало восприниматься как рабочая командировка, – рассказал руководитель ESG. – И это очень правильное отношение».

Во-вторых, многие обратили внимание на внешний вид российского стенда. На этот раз специалисты ESG попробовали отойти от привычного единого стиля и продумали индивидуальный дизайн для каждого участника с учетом его пожеланий. «Могу сказать, что российская экспозиция без преувеличения была самой яркой и узнаваемой на выставке», – заявил Иван Фетисов.

«С учетом опыта предыдущих лет мы сделали некоторые шаги, чтобы прицельно сориентировать покупателей на наш стенд, – поделился он техническими деталями. – Например, отказались от рекламы на китайском сайте выставки, а вместо этого увеличили размер баннера на фасаде выставочного центра – он получился 10 на 15 метров. Эффект был ошеломляющий – создавалось ощущение, что павильон целиком российский».

Это подтвердила и посещаемость. «На второй день после обеда я специально прошелся по павильонам – на некоторых стендах народа уже не было, а у нас – наплыв посетителей вплоть до самого закрытия, – отметил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». – Так что ежегодная работа с этим проектом приносит плоды, и все, что мы делаем, получается, не зря».

Сейчас ближайший по календарю ориентир – майская выставка Seafood Expo Global в Брюсселе. Национальную экспозицию, организатором которой ESG будет выступать уже в пятый раз, планируется расширить и сделать акцент на продукции полного цикла. «Помните про ориентир – 8,5 млрд долларов? Нам нужно в целом увеличивать маржинальность отрасли. Только в этом году запущено с десяток заводов, которые производят продукцию глубокой переработки. Теперь рыбакам и переработчикам требуется донести эту информацию до тех, кто сможет покупать эту продукцию «за дорого», – обратил внимание Иван Фетисов.

За эти пять лет компания пробовала самые разные форматы, участвовала в различных мероприятиях. Стержневыми остались выставки в Брюсселе, Санкт-Петербурге и Циндао. Однако поиск и эксперименты ESG прекращать не собирается.

«Рыбаки сами подталкивают нас пробовать что-то новое, предлагают нестандартные ходы или интересные решения, которые они где-то заметили и которые можно адаптировать под них. Мы же это не из воздуха берем, а слушаем, обсуждаем и вместе принимаем решение – пробовать или нет. Поэтому мы будем экспериментировать. Будем добиваться, чтобы маржинальность продукции российских промыслов росла, и мы по мере обучения обеспечивали им тот глобальный маркетинг, который требуется. Мы растем вместе с отраслью», – резюмировал гендиректор ESG.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ
  • Российский стенд на выставке China Fisheries & Seafood Expo 2019 в Циндао
  • Основная миссия Russian Fish – способствовать выполнению задачи, поставленной перед отраслью президентом России, – довести экспорт рыбопродукции к концу 2024 г. до 8,5 млрд долларов
  • Основная миссия Russian Fish – способствовать выполнению задачи, поставленной перед отраслью президентом России, – довести экспорт рыбопродукции к концу 2024 г. до 8,5 млрд долларов
  • Иногда рыбаки сами подсказывают ESG нестандартные подходы или интересные решения
  • Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге пройдет в сентябре 2020 г.
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