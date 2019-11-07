Русская рыба мощно выступила в Циндао

Выставочный центр, где ежегодно проходит China Fisheries & Seafood Expo, встречал гостей не только переливающимися на солнце брызгами фонтана и бодрой музыкой. На фасаде – баннеры участников. Российский среди них – самый крупный. Так что наша страна привлекала внимание еще на подходах.

Основные результаты China Fisheries & Seafood Expo еще предстоит оценить, но для России международная рыбопромышленная выставка в Циндао уже отметилась рекордом: на национальном стенде было представлено самое большое количеством компаний за все годы участия. Под флагом РФ здесь собралось более 30 организаций.

Российский стенд, без преувеличения, самый оригинальный. В этом году оператор – компания Expo Solutions Group (ESG) – решил добавить национального колорита. Кейтеринг Russian fishery house, угощавший гостей и участников стенда блюдами из рыбы и морепродуктов, расписали в русском стиле. Матрешки, балалайки, баранки, блины. И тут же – икра, краб, креветка, ведь выставка – рыбная.

Еще одна новинка – большие подвесные фигуры рыб. Огромные лососи, камбала, сардина-иваси над российским стендом служили прекрасным ориентиром для посетителей.

Четыре года назад участие российских компаний в выставке было разрозненным, а теперь наша страна представлена очень серьезно: только официальных участников более 500 человек, поделился с Fishnews впечатлениями заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. В Циндао он традиционно возглавляет делегацию России.

«Антей», «Дальрыба», «Норебо», «Сигма Марин Технолоджи», «Русская рыбопромышленная компания», Южно-Курильский рыбокомбинат вновь в этом году выставлялись в Китае. Были на российском стенде и «новички» – Рыболовецкий колхоз «Дружба», «Приморская рыболовная компания» (ПРК), Тымлатский рыбокомбинат.

Сразу нескольким предприятиям помогли продемонстрировать свои возможности региональные центры поддержки экспорта – Приморского и Хабаровского края, Мурманской области.

Каждая экспозиция при этом выполнена в своем стиле, ключевой подход – запомниться должен каждый участник, рассказал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Традиционно много интерактива. С помощью тач-панелей на стендах можно получить информацию о компаниях на разных языках. Вот, например, перед нами рыболовецкая артель «Иня»: годовой вылов, состав флота, контакты компании. Наглядно и интересно.

Чей краб победит

Дегустации и кулинарные шоу – «вкусная» особенность продовольственных выставок. Группа компаний «Антей» в Циндао организовала Crab battle: на стенде компании российские и китайские повара состязались в умении приготовить краба. Зрителям предлагалось попробовать блюда и определить, у какой команды – российской или китайской – оно получилось вкуснее.

Умения поваров оценили во время обхода выставки Петр Савчук и его китайский коллега – замминистра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнь. Сначала попробовали блюдо от России, потом – от китайского мастера. У каждой кухни – своя специфика, поэтому определить, кто оказался лучшим в кулинарном состязании, сложно, отметил Юй Канчжэнь. Решение заместителя министра и замглавы Росрыболовства оказалось вполне в духе добрососедства – победила дружба.

«Крабовые поединки» – часть программы «Антея» по продвижению живого российского краба: Live Russian crab. Компания обеспечивает особое качество такой продукции, подчеркнул президент «Антея» Иван Михнов.

Холдинг угощал не только крабом. Между «крабовыми поединками» были организованы дегустации сардины-иваси, а также рыбы, за которой суда «Антея» ходят в Антарктику, – клыкача.

Новый взгляд на морепродукты из России

Международные выставки – это не только продвижение отдельных компаний, но и презентация возможностей всей страны. И очень важно, что российские рыбаки приехали в Циндао с готовой продукцией, обратил внимание Петр Савчук.

«Приморская рыболовная компания» представила в Китае ассортимент своего перерабатывающего комплекса в Невельске: на Сахалине успешно выпускают продукцию, из которой каждый с легкостью может приготовить обед или ужин. «Супчики по-сахалински», крабовая продукция, пельмени.

«Русская рыбопромышленная компания» заявила о планах развивать продажи розничной продукции на китайском рынке. На выставке в Циндао РРПК сделала ставку на филе и фарш однократной заморозки.

На China Fisheries & Seafood Expo приезжают не только предприятия, работающие на Дальневосточном бассейне. «Моя продукция – в основном это азиатский рынок, поэтому мы приехали сюда с целью найти прямых партнеров, для того чтобы увеличить свою рентабельность, работать непосредственно с нашими покупателями», – рассказала руководитель двух мурманских компаний – «Баренц Фишарт», «РКФ» – Ирина Ширвель.

В Циндао российские предприятия прибыли не только для того, чтобы представить уже выпускаемую продукцию, но и для того чтобы обеспечить рынок для новых проектов. «Алаид» намерен запустить на Северных Курилах завод по производству продукции глубокой переработки. Особый акцент при этом планируется сделать на изготовлении рыбной муки и рыбьего жира высокого качества. Выставку компания как раз и решила использовать как площадку для поиска партнеров, которые были бы заинтересованы в приобретении этих продуктов. Завод строится по программе инвестиционных квот.

О том, каковы планы Росрыболовства по реализации механизма инвестквот, заместитель руководителя ведомства рассказал китайским журналистам. В российской рыбной отрасли сейчас идет процесс модернизации, подчеркнул Петр Савчук.

Для продвижения российской рыбы на внутреннем и внешнем рынке решено создать некоммерческую организацию – Russian Fish. Маркетинговую стратегию разработал отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group как продолжение инициативы Росрыболовства.

В Циндао концепция Russian Fish обсуждалась с руководителями компаний. Идея создания единого бренда очень своевременная, в зарубежных странах – в той же Норвегии – успешно используется такой опыт, прокомментировала Ирина Ширвель.

«Нам очень нравится позиция Федерального агентства по рыболовству в объединении рыбаков по продвижению российской рыбы на внутреннем рынке Китая», – заявил Fishnews президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин. Он отметил и хорошую организацию участия в China Fisheries & Seafood Expo: «Нам нравится, что у нас единый российский стенд, и мы будем в дальнейшем участвовать в этой выставке», – сказал руководитель «Тихоокеанской инвестиционной группы».

Национальные стенды России на международных рыбопромышленных выставках уже стали своего рода брендом, считает Иван Фетисов. Expo Solutions Group уже продумывает, как наша страна покажет себя в Циндао в следующем году. Впереди также выставка в Брюсселе в апреле и масштабный отраслевой смотр в Питере в сентябре.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Ноябрь 2019 г.