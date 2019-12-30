30 декабря 2019 года

Централизацию ветнадзора закрепил закон

Функции государственного ветеринарного надзора практически полностью закреплены на федеральном уровне. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Для централизации полномочий в сфере ветеринарии принят новый федеральный закон – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора».

Предусматривается осуществление в Российской Федерации только федерального государственного ветеринарного надзора. Все положения о региональном государственном ветеринарном надзоре признаются утратившими силу, сообщили Fishnews в пресс-службе президента.

Федеральный государственный ветеринарный надзор, согласно закону, осуществляется уполномоченными федеральными ведомствами в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном правительством.

Вместе с тем федеральное ведомство в области ветнадзора (то есть Россельхознадзор) может передавать органам исполнительной власти регионов часть своего полномочия по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора. Речь идет о функциях в отношении граждан, которые занимаются исключительно в этом регионе разведением, выращиванием, содержанием, перемещением животных и некоторыми другими видами сельскохозяйственной деятельности.

Кроме того, главному государственному ветеринарному инспектору РФ и некоторым другим должностным лицам органов, осуществляющих федеральный государственный ветнадзор, предоставляется право вносить в регионы представления об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.

Законопроект о полномочиях в сфере ветнадзора правительство внесло в Госдуму в мае. Разработчики изменений ссылались на то, что за счет изменений удастся избежать дублирования полномочий и создать четкую вертикаль власти.

Fishnews