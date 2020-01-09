09 января 2020 года

Реке Арчеде помогут восстановить экосистему

В этом году в Волгоградской области собираются начать работы по расчистке реки Арчеды. Предполагается, что в результате будет создана сбалансированная экосистема с механизмами самоочищения.

Инициатива региона поддержана федеральным центром и включена в нацпроект «Экология». План мероприятий по реабилитации водных объектов Волгоградской области в 2020 г. дополнится малыми реками – масштабная работа стартует на территории Донского бассейна.

В числе первостепенных задач — восстановление реки Арчеды. Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации, уже определен участок протяженностью 7,4 км. Здесь предстоит углубить дно, расчистить береговую линию, высадить 9 тыс. деревьев и 18 тыс. кустарников для укрепления склонов. По информации областного комитета природных ресурсов, в результате реализации экопроекта преобразятся порядка 27 га территории.

Проект по восстановлению малых рек рассчитан на несколько лет — список планируют пополнять. Кроме того, продолжится начатая в 2014 г. работа по восстановлению ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы.

Fishnews