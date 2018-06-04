04 июня 2018 года

На Нижней Волге предстоит большая работа

В числе мероприятий по обводнению Волго-Ахтубинской поймы - улучшение гидроэкологических условий на водотоках, увеличение длины каналов-рыбоходов, строительство и реконструкция ГТС. Планируется, что в результате рыбопродуктивность Волго-Каспия возрастет вдвое.

Прогнозы оздоровления водохозяйственного комплекса Нижней Волги обсудили на совещании в Волгограде. Участие в мероприятии принял министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, прибывший в регион с рабочим визитом.

Глава Минприроды обратил внимание, что Волга, объединяющая 60 млн граждан страны, испытывает колоссальную антропогенную нагрузку. «Порядка 6 км3 стоков ежегодно поступает в крупнейшую водную артерию, в том числе 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. Очистные сооружения не справляются - более 80% требуют полной модернизации», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Для ликвидации накопленного ущерба и предотвращения нового действует приоритетный проект «Оздоровление Волги». Особо выделены мероприятия по самому напряженному участку – Нижней Волге, которые будут направлены на обводнение Ахтубинской поймы, увеличение пропускной способности гидротехнических сооружений. Министр обратил внимание, что комплекс спасательных мер формировался совместно с губернаторами с учетом социально-экономических интересов жителей Волгоградской и Астраханской областей.

Ожидается, что результатами мероприятий станут улучшение гидроэкологических условий на более чем 1 тыс. км водотоков, увеличение протяженности реабилитированных водных объектов и каналов-рыбоходов, будет построено и реконструировано 26 ГТС, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

Планируется, что водными ресурсами будут гарантированно обеспечены сельскохозяйственные земли за счет дополнительного обводнения реки Ахтубы на 40 м3/с.

Кроме того, планируется увеличить рыбовосстановление Волго-Каспия с 30% до 75%, рыбопродуктивность – в 2 раза.

«Если системно и ответственно подойти к выполнению поставленных задач, мы сможем не только сохранить уникальную систему Волго-Ахтубинской поймы, но и восполнить утраченное биоразнообразие», – резюмировал Дмитрий Кобылкин.

Сейчас в Волгоградской области в рамках проекта проводятся реабилитация ериков, в том числе Судомойки и Сахарного, озер Широкогорлое, Камышистое, Кружное, ремонт ГТС, расчистка русла рукава Ахтубы и другие мероприятия.

Отметим, задача по оздоровлению Волги и других водных объектов вошла в список поручений, который глава государства Владимир Путин дал правительству указом «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.». Он подписал этот документ сразу после вступления в должность президента в начале мая.

Fishnews