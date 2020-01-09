09 января 2020 года

Под льготное страхование попало больше рыбы

Опубликован план сельскохозяйственного страхования, предусматривающего господдержку, на 2020 г. Для рыбоводов расширили перечень страхуемых объектов и географию льготы.

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 2 декабря 2019 г. № 667 «Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2020 г.» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, аквакультуру в программу дотируемого государством сельскохозяйственного страхования впервые включили в прошлом году. При этом в плане на 2019 г. из объектов рыбоводства предусмотрели только лососевые виды и только в двух регионах – в Карелии и Мурманской области.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новом плане прописаны предельные размеры ставок для расчета субсидий по лососевым видам – в Калужской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Иркутской областях, Республике Карелия и «прочих субъектах РФ» (это формулировка из документа). По осетровым – в Вологодской, Тюменской областях, Краснодарском крае и «прочих субъектах РФ». По сомовым – в Вологодской области и «прочих субъектах РФ».

Fishnews