25 марта 2019 года

Господдержка аквастрахования началась с северных лососей

Минсельхоз официально опубликовал новую редакцию приказа «Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2019 г.». В обновленный документ включены положения о господдержке страхования лососевых в Карелии и Мурманской области.

Согласно опубликованному плану, в 2019 г. страхование объектов аквакультуры будет получать господдержку только в отношении лососевых видов рыб и только в Республике Карелия и Мурманской области. Ранее в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ Fishnews сообщили, что на момент подготовки документа только эти два региона представили корректные обоснования. «Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост востребованности данной меры со стороны регионов», – подчеркнули в ведомстве.

О желании подключиться к программе заявили также в минсельхозе Республики Коми.

Напомним, что в России такой вид государственной помощи аквафермерам вводится впервые, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2019 г. На протяжении прошлого года в министерстве разработали пакет необходимых подзаконных актов. В том числе методику определения страховой стоимости и размера утраты объектов выращивания, перечень заразных болезней объектов товарной аквакультуры для сельхозстрахования с господдержкой и другие документы.

Fishnews