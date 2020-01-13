13 января 2020 года

Рыбаки рискуют остаться без углохвостой креветки

Промысел углохвостой креветки в подзоне Приморье в 2020 г. может так и не начаться. Чтобы не допустить срыва сезона, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обратилась в Росрыболовство с просьбой срочно разрешить освоение ресурса в «неодуемом» режиме.

Вот уже второй год подряд углохвостая креветка в подзоне Приморье полностью исключена из промышленного освоения, рассказал Fishnews президент АРПП Георгий Мартынов.

«В 2019 году Росрыболовство объяснило отказ в промышленной эксплуатации запасов углохвостой креветки отсутствием запрета на ее лов южнее мыса Золотой – в районе, где промысловые скопления этого объекта не формируются и добыча не ведется, – отметил руководитель ассоциации. – В текущем году этот запрет установлен, поэтому каких-либо препятствий для освоения в «неодуемом» режиме нет».

Глава объединения сообщил, что администрация Приморского края поддержала бизнес и обратилась в Росрыболовство с предложением внести углохвостую креветку в список объектов рекомендованного вылова в 2020 г. В свою очередь федеральное агентство выступает за освоение ресурса, но в режиме ОДУ.

«Промысел углохвостой креветки в подзоне Приморье весьма специфичен, – обратил внимание Георгий Мартынов. – Правилами рыболовства установлен ограниченный срок ее освоения: с 10 апреля по 31 мая. Фактически добыча ведется в еще более короткий период – примерно с середины апреля по середину мая. Любая задержка с включением этого объекта в приказ Росрыболовства по «неодуемым» может сорвать промысел в 2020 году».

Руководитель ассоциации подчеркнул, что в случае включения углохвостой креветки подзоны Приморье в «одуемый» перечень ее освоение будет возможно не раньше 2021 г. - в соответствии с действующим порядком установления ОДУ.

Хотя этот объект относится к короткоцикловым и численность популяции подвержена значительной природной динамике, сейчас запасы углохвостой креветки довольно значительны, отметил президент АРПП. «На 2020 год отраслевая наука рекомендовала осваивать креветку в неквотируемом режиме – в объеме 820 тонн», – подчеркнул он.

По словам Георгия Мартынова, освоение углохвостой креветки в подзоне Приморье в «неодуемом» режиме позволило дальневосточным рыбакам в последние годы развить ее специализированный промысел.

«При этом ввиду низкого спроса на углохвостую креветку на внешнем рынке практически вся продукция из нее поставляется на внутренний рынок страны, - обратил внимание президент АРПП. - Исключение этого ресурса из промышленного освоения весьма негативно отразится и на экономике добывающих его предприятий, и на российских потребителях».

Fishnews