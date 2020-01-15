15 января 2020 года

Флот ударно отработал на минтае за праздники

В первые две недели 2020 г. дальневосточные рыбаки выловили около 84 тыс. тонн минтая – на 18% больше, чем год назад. Основные уловы пока приходятся на район Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзон, где добыто 80% этого объема.

Свежие цифры о ходе промысла прозвучали на первом в наступившем году заседании штаба охотоморской путины, которое провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. По данным отраслевой системы мониторинга, к 14 января в Охотском море добыто около 75,4 тыс. тонн минтая. Гораздо продуктивнее по сравнению с прошлым годом идет рыбалка в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах, где суммарный вылов вырос на 37% – до 67,5 тыс. тонн. В Восточно-Сахалинской подзоне, напротив, освоено на 69% меньше, чем в прошлом году, – 4,5 тыс. тонн.

Вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке с начала года составил 17 тыс. тонн, что на 5% меньше прошлогоднего показателя. Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, на промысле минтая задействовано 95 рыбодобывающих судов, добычу сельди ведут 27 судов.

По данным Приморского теруправления, холодильники в портах Приморья загружены в среднем на 90%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом из Владивостока в Москву в среднем составляет 9 рублей за килограмм.

В первой половине января метеорологическая обстановка в основном была благоприятна для промысла во всех районах Охотского моря. Однако, как доложил замруководителя координационной группы Юрий Омельченко, в южную часть моря выходит обширный циклон, который может негативно влиять на работу флота ориентировочно до 17 января. Идет интенсивное льдообразование в северной и северо-западной частях моря, хотя основные промысловые изобаты пока свободны от ледовых полей.

Безопасность работы судов в экспедиции обеспечивает спасательное судно «Сибирский», которое дежурит в северной части Охотского моря. Пока аварийных вызовов не было.

Петр Савчук обратил внимание на необходимость соблюдения правил рыболовства и безопасности мореплавания. В связи с ледовой обстановкой в район работы охотоморской минтаевой экспедиции планируется направить еще одного спасателя. Замруководителя Росрыболовства также поручил ВНИРО дать оперативный прогноз промысла в Южно-Курильском районе, а теруправлениям – отслеживать ситуацию с уровнем загрузки холодильников.

Fishnews