15 января 2020 года

Депутаты собирают союзников в защите исторического принципа

Парламентарии Северо-Запада России выступили с предложением о сохранении исторического принципа распределения рыбных квот. По информации Архангельского областного собрания депутатов, инициативу поддержало Росрыболовство.

Федеральное агентство по рыболовству выступило в поддержку предложения Парламентской ассоциации Северо-Запада России об исключении пункта 3 подраздела XVI дорожной карты по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ. Об этом сказано в письме Росрыболовства в адрес председателя ассоциации Александра Котова, заявили Fishnews в пресс-службе Архангельского областного собрания депутатов.

Напомним, пункт 3 подраздела XVI дорожной карты предполагает создание механизма «выделения по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот из ранее распределявшегося по историческому принципу объема квот, которая должна будет предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме». Цель – «создание условий для входа на рынок добычи (вылова) водных биоресурсов новых участников».

Обращение в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и руководителей отраслевых ведомств было единогласно принято в ноябре 2019 г. на конференции ПАСЗР, отметили в пресс-службе. Ранее оно было одобрено профильным комитетом ассоциации.

По мнению законодателей, в случае распределения квот на электронных аукционах небольшие рыболовецкие предприятия не выдержат конкуренции с крупными российскими компаниями.

«В Архангельской области такие рыболовецкие колхозы являются градообразующими для прибрежных населенных пунктов, обеспечивая их социальную стабильность и рабочие места для местных жителей. Поэтому отказ от исторического принципа распределения квот больно ударит по ним и в конечном счете по людям, которые живут в прибрежных деревнях и селах», – отметила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

Fishnews