16 января 2020 года

Госдума рассмотрит кандидата в премьеры

Государственная Дума 16 января рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Руководителя Федеральной налоговой службы накануне выдвинул на этот пост Владимир Путин.

Указ об отставке правительства президент подписал 15 января. В тот же день Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя правительства. Получив согласие, глава государства внес кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Госдуму, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

На внеочередном заседании совета Госдумы было принято решение рассмотреть кандидатуру на должность главы правительства на пленарном заседании 16 января. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, до пленарного заседания будут проведены консультации кандидата в премьер-министры с думскими фракциями. Затем Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании и ответит на вопросы депутатов.

Также начат процесс по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию. Для этого президент распорядился создать специальную рабочую группу.

Fishnews